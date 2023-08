Hertha Berlin: le ghanéen Kevin-Prince Boateng met un terme à sa carrière

Le milieu de terrain ghanéen, Kevin-Prince Boateng, a officiellement annoncé sa retraite du football professionnel à l’âge de 36 ans, ce vendredi.

Kevin-Prince Boateng a raccroché les crampons après une carrière remarquable dans 15 clubs en Europe, dont notamment l’AC Milan et Barcelone. Dans un message posté sur Instagram, le milieu de terrain ghanéen a confirmé sa décision de s’éloigner du sport, exprimant sa profonde affection pour le football. « JE T’AIME. Mais c’est un WRAP pour moi. Merci FOOTBALL pour tout », a-t-il écrit en légende d’une vidéo rediffusant quelques images de sa carrière.

Un palmarès bien garni

Le dernier passage du Ghanéen d’origine allemande a eu lieu avec le club de sa ville natale, le Hertha Berlin, marquant à la fois le début et la fin de son parcours footballistique.

- Publicité-

Tout au long de sa carrière, Boateng a accumulé 520 apparitions pour 76 buts et 56 passes décisives. Entre 2005 et 2023, son palmarès s’est bien garni avec une Carling Cup en 2008, une Série A et une Supercoupe d’Italie en 2011, une Coupe d’Allemagne en 2018 et une Liga en 2019.

Tout en représentant le Ghana sur la scène internationale, Boateng a fait quatorze apparitions, participant notamment à deux Coupes du Monde de la FIFA. Cependant, son mandat avec les Black Stars a été relativement bref, en grande partie en raison de questions disciplinaires.

- Publicité-

Articles similaires