Goutte : recette ingénieuse de grand-mère pour la soigner

La goutte est une maladie dans laquelle un dépôt de cristaux d’acide urique s’accumule dans les articulations, du fait du taux élevé d’acide urique dans le sang (hyperuricémie). L’accumulation de cristaux provoque des crises (poussées) inflammatoires douloureuses dans les articulations et autour d’elles. Pour donc soigner cette pathologie, nous proposons cette recette miraculeuse de grand-mère.

La goutte est une forme particulière d’arthrite qui provoque des crises récurrentes de vives douleurs à une ou quelques articulations. Habituellement, les crises de goutte durent quelques jours, puis les symptômes disparaissent pour plusieurs semaines. Toutes les articulations sont susceptibles d’être touchées, mais le plus souvent, la maladie se déclare d’abord dans celle située à la base du gros orteil.

Pour alors soulager ce mal, essayez cette recette ingénieuse de grand-mère, à base de jus de citron. En le jus de citron est un remède miracle contre la goutte, à cause de sa richesse en vitamine C. Ce qui contribue alors à renforcer les tissus et à neutraliser le surplus d’acide urique dans le corps. Voici alors comment s’y prendre :

Prenez le jus d’un citron et ajoutez ½ cuillère à café de bicarbonate de soude.

Mélangez les deux ingrédients et laisser reposer le mélange pendant un certain temps.

Maintenant, ajoutez le mélange dans un verre d’eau et mélangez bien.

Buvez immédiatement cette solution et recommencez après quelques heures.

Ceux qui n’aiment pas le goût du bicarbonate de soude peuvent simplement mélanger le jus d’un demi citron et l’eau dans un verre et le boire. Buvez au moins 3 verres par jour jusqu’à ce que la goutte diminue.