Fièvre Typhoïde : recette naturelle pour son traitement

La fièvre typhoïde est une infection potentiellement mortelle due à la bactérie Salmonella typhi. Elle se propage en général par l’eau ou les aliments contaminés. Une fois la bactérie ingérée, elle se multiplie et passe dans la circulation sanguine et peut même devenir mortelle si elle n’est pas rapidement traitée. Découvrez dans cet article une nouvelle recette de grand-mère pour son traitement.

La fièvre typhoïde est due à Salmonella typhi qui, contrairement à la plupart des espèces du genre (Salmonella), n’infecte que les humains en provoquant une maladie généralement grave. Elle se développe généralement dans les zones où l’hygiène est précaire. Sa contamination se fait par voie orale.

Quels sont les symptômes de la fièvre typhoïde ?

Elle se manifeste par les symptômes suivants : fièvre prolongée, fatigue, céphalées, nausées, douleurs abdominales, constipation ou diarrhée. Certains patients peuvent présenter une éruption cutanée. Dans les cas sévères, elle peut entraîner des complications sérieuses, voire la mort.

Comment alors traiter la fièvre typhoïde?

Pour la traiter naturellement, obtenez une papaye non mûre, un ananas non mûr, du gingembre, du citron vert, de l’orange et du thé Lipton. Coupez en morceaux, puis faites les bouillir avec de l’eau de maïs fermentée pendant une heure. Prenez un verre 3 fois par jour pendant une semaine. La maladie disparaîtra.