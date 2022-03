CM 2022 – Mort du médecin de la CAF: la Fédération nigériane de football clarifie

De nouveaux éléments sont apparus sur la mort de Joseph Kabungo, le médecin zambien qui était le responsable du contrôle antidopage de la Confédération africaine de football (CAF) lors du match entre les Super Eagles et les Black Stars au stade MKO Abiola. La Fédération nigériane de football (NFF) a déclaré que sa mort n’a pas été causée par les violences d’après-match, mardi soir.

Selon un nouveau rapport de la Fédération nigériane de football (NFF), le Dr Joseph Kabungo, médecin de la FIFA qui était de service lors de ce match de qualification pour la finale retour entre le Nigeria et le Ghana à Abuja, n’est pas décédé après les violences qui ont éclaté à la fin du match à Abuja, où il serait battu et piétiné par des supporters en colère. La Fédération nigériane de football a indiqué dans un communiqué que la mort de Joseph Kabungo a survenue suite à un arrêt cardiaque.

« Cependant, il est important de présenter les faits tels qu’ils sont. Selon les informations de notre propre médecin, le Dr Onimisi Ozi Salami, qui a été désigné par la FIFA comme médecin pour le match, le Dr Kabungo a été retrouvé à bout de souffle près du vestiaire de l’équipe ghanéenne. J’ai été informé et j’ai ordonné qu’il soit transporté d’urgence à l’hôpital. Il n’y est pas arrivé. Il est mort au moment où ils sont arrivés à l’hôpital », a déclaré le secrétaire général de la NFF, le Dr Mohammed Sanusi.

Selon le communiqué, le Dr Ozi Salami a déclaré que l’incident s’est produit alors qu’il (le Dr Salami) cherchait à obtenir le joueur nigérian pour l’exercice de dopage, tandis que le Dr Kabungo cherchait à obtenir le joueur ghanéen pour le même exercice.

« Je me dirigeais vers le vestiaire de l’équipe nigériane lorsque le coordinateur général, Kabore Hubert Bosilong, d’Afrique du Sud, a attiré mon attention. Le Dr Kabungo a soudainement commencé à avoir le souffle coupé. Le responsable de la sécurité de la FIFA pour le match, M. Dixon Adol Okello, originaire d’Ouganda, a également été témoin de l’incident. »

« Nous avons essayé de le réanimer sur place, mais comme cela ne semblait pas fonctionner, nous l’avons mis dans une ambulance et l’avons emmené d’urgence au Cedar Crest Hospital à Apo, où il a rendu l’âme. C’est un incident très triste et on est choqué que certaines personnes aient donné une tournure terrible à tout cela en disant qu’il avait été battu par des fans. C’est un mensonge. Il est mort à la suite d’un arrêt cardiaque soudain », a déclaré la NFF citant le Dr Ozi Salami.

Il a ajouté que les responsables de la NFF, l’équipe médicale et les responsables du Haut Commissariat de Zambie se sont réunis mercredi matin pour décider de la prochaine ligne d’action après le décès du Dr Kabungo.