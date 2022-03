Match Nigeria-Ghana: le médecin de la FIFA, Dr Joseph Kabungo, tué par les supporters nigérians

Pour le compte des barrages de la Coupe du monde Qatar 2022, le Ghana a éliminé le Nigéria à Abuja ce mardi 29 mars 2022. Une situation difficile à accepter par les supporters nigérians qui, déçus et violents, ont envahi la pelouse et ont battu et piétiné le Dr Joseph Kabungo, un membre officiel de la Confédération africaine de football.

Mardi 29 mars 2022, au coup de sifflet final au stade Moshood Abiola d’Abuja, des supporters nigérians en colère après l’élimination des Super Eagles par les Black Stars du Ghana, envahi le terrain et attaqué des joueurs ghanéens. Le Dr Joseph Kabungo, médecin de la FIFA qui était de service lors de ce match de qualification pour la finale retour entre le Nigeria et le Ghana à Abuja, a été battu et piétiné par ces supporters nigérians déçus et violents. Il était l’agent antidopage désigné par la CAF pour le match entre le Ghana et le Nigeria.

La suite de ces évènements malheureux a donné place à une scène violente dans laquelle ce membre officiel de la Confédération africaine de football, le Dr Joseph Kabungo, est décédé. Le médecin zambien aurait perdu connaissance après avoir été battu et piétiné alors que les supporters tentaient de se frayer un chemin hors du stade en raison de la bousculade.

« Sa mort est une perte énorme »

« C’est une grande et triste perte pour la zone COSAFA. Le Dr Kabungo a toujours donné de son temps et de son expertise. C’était un être humain de qualité et il manquera cruellement à tous les habitants de notre région », a déclaré Sue Destombes, secrétaire générale de la COSAFA, The Council of Southern Africa Football Associations. « Nous déplorons le décès de notre médecin de la CAF/FIFA, le Dr Joseph Kabungo, et nous présentons nos sincères condoléances à la famille du Dr Kabungo et à la famille du football dans son ensemble », a déclaré le président de la Football Association of Zambia, Andrew Kamanga.

« Il était un membre dévoué et très apprécié de notre communauté de football et son impact était vaste, puisqu’il faisait également partie de l’équipe victorieuse de la Coupe d’Afrique [des Nations] 2012. Sa mort est une perte énorme car le Dr Kabungo était l’ami et le confident de plusieurs générations de joueurs et de leurs familles. Il était l’une des personnalités les plus marquantes du football zambien, qui a porté le drapeau zambien lors d’événements footballistiques internationaux. Nous devons tous apprendre de son exemple d’excellence et célébrer son héritage en formant des administrateurs zambiens qui travaillent dur » a déclaré Andrew Kamanga.