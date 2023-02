CAN U20 2023: le Soudan du Sud se relance, la Centrafrique s’enfonce

Le Soudan du Sud a disposé de la Centrafrique (1-0) ce jeudi, en 2è journée du groupe B à la CAN U20 2023. Une victoire qui relance les Bright Stars contre les Fauves du Bas-Oubangui qui essuient leur seconde défaite.

Trois jours après son faux pas contre le Congo (1-2), le Soudan du Sud retrouve le chemin de la victoire. Les Bright Stars ont battu la Centrafrique ce jeudi après-midi au Suez Canal Stadium. Contre les Fauves du Bas-Oubangui dans un match comptant pour la deuxième journée du groupe B de la CAN U20 2023, les Sud-soudanais se sont imposés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué par Paul Jawa sur un penalty en début de match (2è).

Logiquement, les Centrafricains ont passé le match à courir derrière le score, avec près de 62% de possession et 28 tirs en leur faveur, mais ils se sont heurtés à un véritable mur et ne sont jamais parvenus à égaliser malgré 7 tirs cadrés, soit autant que leur adversaire.

Si la Centrafrique signe cet après-midi sa deuxième défaite consécutive dans le groupe B, battue par l’Ouganda (1-2) lors de la première journée, les Fauves restent cependant en vie dans le tournoi. Mais ils n’ont plus leur destin entre leur main et vont devoir prier pour que l’autre match entre les Diables Rouges et l’Ouganda ce soir (18h GMT+1) accouche d’un nul, seule option pour la RCA de ne pas faire ses bagages.

Le classement provisoire du groupe B

Congo 3 points (un match en moins) Ouganda 3 points (un match en moins) Soudan du Sud 3 points Centrafrique 0 point