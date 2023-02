CAN U20 2023: le Bénin pour éviter l’élimination, le programme de ce lundi

Deux matchs sont au programme ce lundi 27 février 2023, comptant pour la troisième et dernière journée du groupe C de la CAN U20. Découvrez les chocs du jour.

Les phases de groupe de la CAN U20 2023 s’achèvent ce lundi avec les rencontres de la poule C. Deux matchs sont au programme ce jour. A Alexandrie, le Bénin et la Gambie s’affronteront au stade Haras El-Hedood. Un match à enjeu surtout pour les Guépards, en difficulté dans leur groupe.

Deuxièmes au classement avec deux points, les Béninois doivent éviter la défaite pour espérer disputer les quarts de finale. Si la victoire assurerait aux hommes de Mathias Déguénon la qualification au second tour, un nul n’est pas non plus suicidaire. A condition bien sûr que les autres locataires de ce groupe se neutralisent également lors de leur opposition.

Un scénario qui n’enchante cependant pas le sélectionneur des U20 du Bénin qui ne jure que par une victoire contre les Scorpions, déjà en quarts et assurés de finir en tête après avoir signé deux succès en deux matchs.

« On espère trouver la solution au troisième match, c’est bien beau de bien jouer. Il y a plus de 2 solutions, il faut gagner contre la Gambie », avait déclaré Mathias Déguénon après le nul face à la Tunisie (0-0). « Les Guépards n’ont plus droit à des calculs d’épicier«, avait-il ajouté. A noter que le duel Gambie-Bénin, c’est ce lundi soir à partir de 18 heures (GMT+1).

L’autre match de ce lundi opposera la Tunisie à la Zambie. Décevants dans ce tournoi, les demi-finalistes en titre restent sur une défaite et un nul en deux sorties. Vainqueurs de l’édition 2017, les Chipolopolos traînent également un bilan minable avec un seul point pris en deux journées.

Certes, les deux nations sont toujours en course mais leur destin ne sont plus entre leur main. Si la victoire est indispensable pour l’une et l’autre, elles devront également prier que le Bénin ne bat pas la Gambie. Une prière que n’exauceront sans doute jamais les dieux béninois.

Le programme de ce lundi (heure en GMT+1):

18h: Gambie-Bénin, au stade Haras El-Hedood

18h: Tunisie-Zambie, au stade international du Caire