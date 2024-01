CAN 2023: « Thomas Partey voulait vraiment être avec son équipe nationale », Mikel Arteta

-Publicité-

L’entraineur d’Arsenal, Mikel Arteta, est revenu sur les raisons qui justifient la non-convocation de Thomas Partey avec le Ghana en vue de la CAN 2023. Et le technicien espagnol a expliqué que la décision était une question de bon sens.

Il est l’un des grands de la liste du sélectionneur du Ghana, Chris Hughton pour la phase finale de la CAN 2023. Retenu dans le groupe provisoire des Black Stars, le milieu de terrain d’Arsenal a été finalement écarté de la liste définitive des joueurs sélectionnés pour le tournoi continental en Côte d’ivoire. Une absence qui a suscité des interrogations chez les passionnés du football.

En conférence de presse ce samedi, à la veille du choc de la FA Cup entre Arsenal et Liverpool, Mikel Arteta est revenu sur le cas du Ghanéen. Et le technicien espagnol a expliqué que la décision était une question de bon sens. « C’était une question de bon sens. Il avait une blessure à long terme. Il voulait vraiment être avec son équipe nationale mais il est encore loin de s’entraîner pour l’équipe, et cela n’avait aucun sens pour lui de s’impliquer », a déclaré Arteta aux journalistes anglais.

Malgré le désir exprimé par Partey de représenter le Ghana à la CAN, un problème à la cuisse subi lors d’une séance d’entraînement précédant le match de Ligue des Champions contre Séville a nécessité une intervention médicale, mettant le milieu de terrain à l’écart. Pour rappel, le Ghana est logé dans le groupe B, avec l’Egypte, le Cap-Vert et le Mozambique.