CAN 2023, Sénégal-Côte d’ivoire: la promesse de Franck Kessié aux ivoiriens

Le milieu de terrain, Franck Kessié, a rassuré le peuple ivoirien que les siens vont tout faire pour arracher leur qualification pour les quarts de finale de la CAN 2023, alors que les Eléphants affrontent le Sénégal lundi prochain en huitième de finale.

Après les phases de poule, place désormais aux phases à élimination directe de la CAN 2023 qui démarrent ce weekend. Qualifiée in extrémis pour le second tour, la Côte d’Ivoire entre piste lundi prochain face au Sénégal. Un nouveau défi pour les Eléphants qui doivent prendre le dessus sur les Lions de la Téranga pour atteindre les quarts de finale.

Mais avec cette équipe ivoirienne peu convaincante, qui sort de deux défaites cinglantes, contre le Nigéria (0-1) et la Guinée Equatoriale (0-4), difficile de voir la bande à Serge Aurier dépasser les huitièmes de finale.

Mais dans le camp des Eléphants, on reste optimiste. Critiqué à l’instar de ses coéquipiers pour leur parcours médiocre en phase de groupe, Franck Kessié veut changer la donne. Le milieu de terrain a fait une belle promesse aux supporters, à quelques jours du derby ouest-africain.

« Je sais que tout le peuple ivoirien est mécontent de nous actuellement. C’est normal car je sais à quel point ce peuple nous aime », a d’abord déclaré le joueur évoluant à Al Ahli en Arabie Saoudite. « Mais restez calmes, nous allons tout faire pour avoir un résultat positif face au Sénégal et on verra la suite de la compétition, pourquoi pas remporter la CAN à domicile », a ajouté Franck Kessié. Pour rappel, la Côte d’Ivoire affronte le Sénégal lundi prochain au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, à partir de 18 heures (GMT+1).