CAN 2023 (Q): la liste de la Tunisie contre l’Algérie avec plusieurs absents

Le sélectionneur national de la Tunisie, Jalel Kadri, a communiqué sa liste des joueurs appelés pour le match contre la Guinée Equatoriale (17 juin) en 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023, et l’Algérie (20 juin) en amical. Plusieurs cadres manquent à l’appel.

La Tunisie sera également au rendez-vous de la trêve internationale de juin. Les Aigles de Carthage affronteront la Guinée Equatoriale le 17 juin à Malabo pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023, avant de défier l’Algérie, trois jours plus tard, à Annaba en match amical (20 juin). Et pour l’occasion, le sélectionneur national, Jalel Kadri a fait appel à 26 joueurs.

Cette liste se distingue par les absences de plusieurs joueurs clés, à commencer par Ali Maâloul et Youssef Msakni, qui bénéficient d’un repos bien mérité après une saison éprouvante. Ellyes Skhiri, libre de tout contrat après son passage à Cologne, est également laissé de côté pour se concentrer sur son avenir sportif, tandis que Ghandri est blessé. Naïm Sliti, Saïfeddine Jaziri, Saïfeddine Khaoui, Omar Rekik, Dylan Bronn et Ferjani Sassi sont quant à eux absents sur des choix du sélectionneur.

A l’inverse, pas moins de 5 joueurs vont faire leurs débuts dans le groupe. C’est notamment le cas de Haykeul Chikhaoui. Né à Marseille, formé à Sochaux, où il a disputé un match en professionnel, et passé par l’équipe réserve du FC Porto, le milieu de terrain de l’US Monastir est appelé pour la première fois à l’âge de 26 ans. De même, le gardien Arfaoui et l’attaquant Dhaoui, qui viennent de participer à la Coupe du monde U20, signent leur première convocation. Les locaux Oussama Abid (ES Sahel) et Oussema Bouguerra (Olympique Beja) sont également appelés pour la première fois.

Mouez Hassen, Oussama Haddedi et Ben Ouannes font aussi leur retour au sein de ce groupe remanié. Il est à noter que les Aigles de Carthage ont déjà assuré leur qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, ce qui explique en partie ces changements.

La liste de la Tunisie:

