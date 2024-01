CAN 2023: Mali, Maroc, les dernières affiches des 8es de finale

-Publicité-

La Coupe d’Afrique des Nations 2023 entre dans sa dernière journée des huitièmes de finale. Deux affiches de premier choix sont au programme, ce mardi, avec Mali-Burkina Faso et l’opposition entre le Maroc et l’Afrique du Sud.

A 18h (GMT+1), au stade Amadou Gon Coulibaly, l’avant-dernière affiche de ces huitièmes de finale opposera le Mali et le Burkina Faso. Une rencontre qui s’annonce palpitante entre deux équipes qui se valent sur le papier. Lors de la phase de groupes, les Aigles ont terminé premiers au classement devant l’Afrique du Sud et la Namibie, tandis que les Étalons ont fini dauphins de l’Angola.

Maroc-Afrique du Sud, une affiche indécise

Pour le compte du dernier match des huitièmes de finale, Le Maroc et l’Afrique du Sud s’affrontent, pour une place en quarts de finale, dans le stade Laurent Pokou à San Pedro (21h, GMT+1). Les Lions de l’Atlas, qui ont terminé premiers de leur groupe avec sept points, partent favoris pour cette rencontre. Mais, si on a appris une chose de cette CAN, c’est que le statut de favoris n’est pas une assurance pour la victoire, en témoigne encore l’élimination surprise du Sénégal par la Côte d’Ivoire lundi.

En face, l’Afrique du Sud aura donc une carte à jouer. Les Bafana Bafana ont évolué dans le groupe E, terminant à la deuxième place avec seulement quatre points. Auteurs de performances mitigées, les Sud-Africains devront montrer leur meilleur visage pour espérer passer au second tour à élimination directe.