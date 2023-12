CAN 2023: la liste définitive du Burkina Faso avec Bertrand Traoré

-Publicité-

Le sélectionneur national du Burkina Faso, Hubert Velud, a dévoilé sa liste définitive des joueurs retenus pour la phase finale de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Le capitaine Bertrand Traoré fait partie du groupe.

On connait désormais les Etalons qui vont représenter le Burkina Faso à la phase finale de la CAN 2023. Le tournoi continental aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Le sélectionneur Hubert Velud vient de publier la liste des joueurs convoqués pour cette expédition en terre ivoirienne. Il s’agit de 4 gardiens de but, 8 défenseurs, 7 milieux de terrain et 6 attaquants.

Dans le lot, on retrouve les cadres de la sélection dont Edmond Tapsoba, Hervé Koffi, Issa Kaboré ou encore Dango Ouattara. Attaquant d’Aston Villa, Bertrand Traoré fait également partie du groupe même si sa convocation fait polémique au pays en raison de sa situation actuelle.

Logé dans le groupe D, le Burkina Faso affrontera au premier tour l’Algérie, l’Angola et la Mauritanie. Une poule à la portée des Etalons qui ambitionnent d’aller loin dans cette compétition. Les Burkinabé vont faire un stage à Abu Dhabi du 29 décembre au 10 janvier pour régler les derniers détails et être affûtés avant de rallier la Côte d’Ivoire.

Les 25 Etalons du Burkina Faso convoqués pour la CAN 2023:

Gardiens : Hervé Koffi, Hilel Konaté, Kilian Nikiema, Sébastien Tou

Défenseurs : Issa Kaboré, Steeve Yago, Issoufou Dayo, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Adamo Nagalo, Abdoul Razack Guiebre, Valentin Nouma

Milieux : Blati Touré, Adama Guira, Dramane Salou, Ismahila Ouedraogo, Sacha Bansé, Gustavo Sangaré, Stéphane Aziz Ky

Attaquants : Bertrand Traoré, Dango Ouattara, Mamady Alex Bangre, Mohamed Konaté, Fessal Tapsoba, Cédric Badolo