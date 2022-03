Bénin: Vivi l’internationale conduite à sa dernière demeure ce jeudi 10 mars

La diva de la musique béninoise Vivi l’internationale conduite à sa dernière demeure ce jeudi 10 mars 2022. La cérémonie d’inhumation s’est déroulée à Togbin dans la commune d’Abomey-Calavi, à quelques kilomètres de la ville capitale économique.

Les obsèques de Victorine Akouavi Agbato, artiste chanteuse, se sont déroulées ce jeudi à Togbin. Connue sous le pseudo Vivi l’internationale, l’artiste a rejoint ses ancêtres dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 février 2022 à Porto-Novo. Selon ses proches, elle ne présentait aucun signe de malaise avant sa mort intervenue en plein sommeil. Elle a été inhumée dans l’intimité familiale, après une cérémonie d’hommage, de témoignages et une messe corps présent.

Vivi l’internationale a marqué le secteur musical au Bénin avec ses productions à succès. Ses chansons les plus connues sont entre autres « N’dokolidji » et « Fifa ». Durant toute sa carrière, Victorine Agbato a été au service de la paix et de la cohésion nationale. Sa voix a servi à conscientiser les citoyens et les acteurs politiques en particulier. Elle s’en est allée à l’âge de 75 ans.