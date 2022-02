Bénin: la date de l’inhumation de Vivi l’internationale fixée

La chanteuse Vivi l’internationale sera conduite à sa dernière demeure le jeudi 10 mars 2022. De sources proches de la famille de la défunte c’est la date retenue pour le moment pour procéder aux obsèques de la diva.

Décédée dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 février 2022 à Porto-Novo, Vivi l’internationale sera inhumée le jeudi 10 mars prochain. A l’état civil Victorine Agbato, elle est passée de vie à trépas à l’âge de 75 ans alors qu’elle ne présentait aucun signe de malaise qui pouvait laisser présager ce triste sort.

De sources familiales, Vivi l’internationale n’était pas souffrante et ne présentait aucun signe de malaise. Dans la journée du mardi, elle était bien portante et a mené ses activités habituelles. « Maman s’est couchée et puis maman ne s’est plus réveillée », a confié à Frissons radio l’une des filleules de la défunte.

Durant toute sa carrière, Victorine Agbato a été au service de la paix et de la cohésion nationale. Sa voix a servi à conscientiser les citoyens et les acteurs politiques en particulier.