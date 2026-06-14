Bac 2026 au Bénin : 77 101 candidats répartis dans 140 centres, attendus ce lundi

Les épreuves écrites du baccalauréat 2026 démarrent lundi 15 juin au Bénin avec 77 101 candidats répartis dans 140 centres de composition. L’examen, organisé dans 14 séries, enregistre un léger recul des effectifs par rapport à 2025, avec une forte concentration des candidats dans l’Atlantique, l’Ouémé et le Littoral.

Quelque 77 101 candidats sont inscrits à la session de juin 2026 du baccalauréat au Bénin, dont les épreuves écrites s’ouvrent lundi 15 juin sur l’ensemble du territoire, selon les données de l’Office du baccalauréat relayées par le média en ligne Banouto. L’examen se déroule dans 140 centres de composition et porte sur 14 séries. L’effectif global est en léger recul par rapport à 2025.

Les inscriptions restent fortement concentrées dans le sud du pays. Le département de l’Atlantique arrive en tête avec 19 114 candidats, devant l’Ouémé (15 104) et le Littoral, qui inclut Cotonou (10 416). À l’inverse, les effectifs les plus faibles sont enregistrés dans la Donga (1 870), le Couffo (1 982) et l’Alibori (2 122), traduisant les disparités démographiques et scolaires entre régions.

Par filière, la série D, à dominante scientifique, demeure la plus suivie avec 27 644 candidats, en baisse toutefois par rapport aux 30 814 de 2025. Elle précède la série A2 (16 923 inscrits) et la série B (15 458). Les séries scientifiques et techniques C, F3 et F4 progressent, tandis que les séries de gestion G1, G2 et G3 poursuivent leur recul. La série E reste marginale, avec 23 candidats sur l’ensemble du pays.

La répartition par sexe fait apparaître une majorité de garçons, au nombre de 42 521, soit 55 % des inscrits, contre 34 580 filles, soit 45 %. La ministre en charge de l’enseignement secondaire, Medegan Fagla, a appelé les candidats à la sérénité et à la confiance à la veille des épreuves, selon Banouto. Le baccalauréat constitue au Bénin le premier diplôme universitaire et conditionne l’accès à l’enseignement supérieur.