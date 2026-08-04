Baccalauréat 2026 au Bénin: liste des 681 candidats admis avec mention « très bien »

​La Direction de l’Office du Baccalauréat a rendu public le classement d’excellence des candidats ayant décroché la mention « Très Bien » pour la session de juin 2026.

Edouard Djogbénou Voir tous ses articles Publié le 4 août 2026 à 16:55 · Mis à jour le 4 août 2026 Société 748 vues

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Cette édition se distingue par des performances remarquables, notamment dans les filières techniques et scientifiques. ​Le podium national (Top 3) ​ 1er National : Egbogbé Frederico Rayan Seton (Série G2) – 18,800 / 20 (Collège Catholique Saint Jean-Baptiste, Cotonou / Littoral)

Egbogbé Frederico Rayan Seton (Série G2) – (Collège Catholique Saint Jean-Baptiste, Cotonou / Littoral) ​ 2ème National : Ogoutegbé Olaréwadjou Gabriel (Série G2) – 18,750 / 20 (Lycée Technique Commercial et Industriel de Kandi / Alibori)

Ogoutegbé Olaréwadjou Gabriel (Série G2) – (Lycée Technique Commercial et Industriel de Kandi / Alibori) ​3ème National : Ahouandjinou Sidney Josias Anderson (Série G2) – 18,579 / 20 (Complexe Scolaire La Grande Académie, Abomey-Calavi / Atlantique) ​Palmarès des premiers par département ​Littoral ​ 1er : Egbogbé Frederico Rayan Seton (Série G2) – 18,800 / 20 (Collège Catholique St Jean-Baptiste, Cotonou)

Egbogbé Frederico Rayan Seton (Série G2) – (Collège Catholique St Jean-Baptiste, Cotonou) ​ 2ème : Okpeicha Olouwayèmissi Gloria (Série G3) – 18,550 / 20 (Lycée Technique Coulibaly, Cotonou)

Okpeicha Olouwayèmissi Gloria (Série G3) – (Lycée Technique Coulibaly, Cotonou) ​3ème : Akpo Okpè Sharon (Série G2) – 18,000 / 20 (Collège Catholique Père Aupiais, Cotonou) ​Atlantique ​ 1er : Ahouandjinou Sidney Josias Anderson (Série G2) – 18,579 / 20 (CP La Grande Académie, Calavi)

Ahouandjinou Sidney Josias Anderson (Série G2) – (CP La Grande Académie, Calavi) ​ 2ème : Idrissou Fofana Ko-Nana Adama (Série G2) – 18,368 / 20 (CP La Grande Académie, Calavi)

Idrissou Fofana Ko-Nana Adama (Série G2) – (CP La Grande Académie, Calavi) ​3ème : Houemassou Bossa Doudédji Gaël Nathan (Série C) – 18,364 / 20 (Collège Catholique Sainte Thérèse, Calavi) ​Ouémé ​ 1ère : Latame Joséphine Chérita Mawudjlo (Série C) – 18,409 / 20 (Collège Catholique Notre Dame de Dowa, Porto-Novo)

Latame Joséphine Chérita Mawudjlo (Série C) – (Collège Catholique Notre Dame de Dowa, Porto-Novo) ​ 2ème : Houéhounha Sèyidè Maëlle (Série D) – 18,227 / 20 (CEG Danto, Missérété)

Houéhounha Sèyidè Maëlle (Série D) – (CEG Danto, Missérété) ​3ème : Zodehougan Sitou Fatou Imane (Série D) – 18,091 / 20 (Complexe Scolaire Les Chevaliers, Adjarra) ​Plateau ​ 1er : Logbo Ahoudé Chédrac (Série D) – 18,000 / 20 (CEG Dooké, Ifangni)

Logbo Ahoudé Chédrac (Série D) – (CEG Dooké, Ifangni) ​ 2ème : Oniloude Babatounde Emeric Déo-Gratias (Série D) – 16,591 / 20 (Collège Catholique Sainte Claire, Pobè)

Oniloude Babatounde Emeric Déo-Gratias (Série D) – (Collège Catholique Sainte Claire, Pobè) ​3ème : Odjo Oladélé Bérenger (Série A2) – 16,500 / 20 (CEG 1 Pobè) ​Borgou ​ 1er : Kantchemey Rychnel-Reagan Trésor Adivi (Série C) – 17,952 / 20 (CEG Zongo, Parakou)

Kantchemey Rychnel-Reagan Trésor Adivi (Série C) – (CEG Zongo, Parakou) ​ 2ème : Dambaki Maman Abdoul Jalil (Série D) – 17,818 / 20 (Prytanée Militaire de Bembèrèkè)

Dambaki Maman Abdoul Jalil (Série D) – (Prytanée Militaire de Bembèrèkè) ​3ème : Esse Kadoukpè Maël Godffroy (Série D) – 17,636 / 20 (Collège Catholique Hibiscus, Parakou) ​Mono ​ 1er : Sossou Jarius (Série D) – 17,864 / 20 (CEG Bopa)

Sossou Jarius (Série D) – (CEG Bopa) ​ 2ème : Akpolou Godson Ronel (Série G2) – 17,750 / 20 (Collège Catholique, Comé)

Akpolou Godson Ronel (Série G2) – (Collège Catholique, Comé) ​3ème : Dotou Olympe Charlemagne (Série D) – 17,682 / 20 (CEG Zoungbonou, Houéyogbé) ​Zou ​ 1er : Nangbe Mahouclo Josué (Série G2) – 17,850 / 20 (CS Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Abomey)

Nangbe Mahouclo Josué (Série G2) – (CS Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Abomey) ​ 2ème : Mongbo Séwanou Exaucé (Série D) – 17,273 / 20 (CEG Tanvè, Agbangnizoun)

Mongbo Séwanou Exaucé (Série D) – (CEG Tanvè, Agbangnizoun) ​3ème : Yelou Sunday Oluwaseun Emmanuel (Série F3) – 17,261 / 20 (Lycée Technique de Bohicon) ​Couffo ​ 1er : Edah Bruno (Série D) – 17,727 / 20 (CEG Bétoumey, Djakotomey)

Edah Bruno (Série D) – (CEG Bétoumey, Djakotomey) ​ 2ème : Houessou Gbaguidi Kossi Oslin Miguel (Série C) – 17,136 / 20 (CEG 1 Azové, Aplahoué)

Houessou Gbaguidi Kossi Oslin Miguel (Série C) – (CEG 1 Azové, Aplahoué) ​3ème : Kounoudji Jennifer Souréa (Série D) – 16,773 / 20 (Collège Catholique N.D. de l’Espérance, Klouékanmey) ​Atacora ​ 1ère : Natta Kubona Kévine Gloire (Série D) – 17,636 / 20 (Lycée Militaire de Jeunes Filles GMK, Natitingou)

Natta Kubona Kévine Gloire (Série D) – (Lycée Militaire de Jeunes Filles GMK, Natitingou) ​2ème (ex æquo) : Hounsou Marie-Grâcia Raphaëla Donan & Semondji Mawuly Femi Bernice (Série D) – 17,227 / 20 (Lycée Militaire de Jeunes Filles GMK, Natitingou) ​Collines ​ 1er : Gbedji Yasséa Copernic (Série D) – 17,500 / 20 (CEG 3 Savalou)

Gbedji Yasséa Copernic (Série D) – (CEG 3 Savalou) ​2ème (ex æquo) : Dedehou Arsène (CEG 3 Savalou), Adounvo Dehotin Senami Osnel Barak (Col. Cath. St Michel, Dassa) & Djehoungo Vidomey Chancel (CEG 1 Savalou) (Série D) – 17,318 / 20 ​Donga ​ 1er : Fousseni Allabani Houméïdou (Série D) – 17,455 / 20 (Collège Catholique Jean-Paul II, Djougou)

Fousseni Allabani Houméïdou (Série D) – (Collège Catholique Jean-Paul II, Djougou) ​ 2ème : Assouma Souweylim (Série D) – 17,364 / 20 (Collège Catholique Jean-Paul II, Djougou)

Assouma Souweylim (Série D) – (Collège Catholique Jean-Paul II, Djougou) ​3ème : Moussa Yaya Mardiath (Série A2) – 16,727 / 20 (CEG 1 Djougou) Liste complète des candidats ayant obtenu la mention Très bien CANDIDATS-AU-BAC-AYANT-EU-TRES-BIENTélécharger Ouvrir le PDF