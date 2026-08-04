CEP 2026 au Bénin : les relevés de notes désormais accessibles en ligne

Les candidats au Certificat d’études primaires, session de juin 2026, peuvent désormais consulter leurs relevés de notes en ligne. Cette dématérialisation permet aux parents et aux apprenants d’accéder aux résultats détaillés sans se rendre dans les écoles ou les services départementaux de l’enseignement.

Les relevés de notes du Certificat d’études primaires (CEP), session 2026, sont désormais disponibles en ligne au Bénin. Les candidats peuvent ainsi prendre connaissance des notes obtenues dans les différentes matières de l’examen à partir d’un téléphone, d’une tablette ou d’un ordinateur connecté à Internet.

La mesure s’inscrit dans le processus de dématérialisation des services liés aux examens scolaires. Avant les compositions, la plateforme EducMaster avait déjà permis aux candidats de vérifier à distance leur numéro de table, leur salle et leur centre d’examen.

Le relevé de notes permet à chaque candidat de consulter le détail de ses performances dans les épreuves écrites, orales, artistiques et sportives. Il comporte également la décision du jury relative à l’admission au CEP et, selon les résultats obtenus, à l’entrée en classe de sixième.

Les candidats invités à utiliser les plateformes officielles

Les parents et les candidats doivent privilégier les plateformes numériques reconnues par le ministère des Enseignements maternel et primaire. Le portail national des services publics indique que la consultation des résultats du CEP est assurée à travers la plateforme officielle eRésultats.

Les informations personnelles demandées lors de la consultation permettent d’identifier le candidat et de retrouver son dossier d’examen. Les parents sont invités à vérifier attentivement les données renseignées afin d’éviter les erreurs d’identification.

En cas de difficulté d’accès, d’erreur dans les informations affichées ou d’impossibilité de récupérer le document, les familles peuvent se rapprocher de l’établissement fréquenté par le candidat, de la circonscription scolaire ou des services compétents du ministère.

Les autorités éducatives appellent également à la prudence face aux faux liens susceptibles d’être diffusés sur les réseaux sociaux. Lors de la mise en ligne des numéros de table du CEP 2026, le ministère avait déjà recommandé aux familles de ne consulter que les plateformes officielles afin d’éviter les sites frauduleux.

Les épreuves du CEP 2026 s’étaient déroulées du 1er au 4 juin sur l’ensemble du territoire national. Elles comprenaient les phases écrites, orales, artistiques et sportives.

La mise en ligne des relevés permet désormais aux candidats admis comme aux candidats ajournés d’examiner leurs résultats matière par matière. Le document peut notamment servir aux démarches scolaires liées à la poursuite des études ou à la préparation d’une nouvelle candidature.