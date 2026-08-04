Parakou : un présumé voleur de motocyclette arrêté la clé à la main au marché à bétail

​La Police républicaine a mis fin aux agissements d’un suspect spécialisé dans le vol d’engins à deux roues sur le marché de bétail .

Venu spécialement de Parakou pour opérer le jour du marché, une période marquée par une forte affluence de clients et de commerçants, l’individu ciblait les engins stationnés sur le site pour commettre son forfait.

​S’infiltrant dans le marché à bétail, le suspect a jeté son dévolu sur une motocyclette de marque Bajaj dépourvue d’immatriculation. Après s’être approché de l’engin garé parmi tant d’autres, il a sorti de sa poche une clé passe-partout qu’il a introduit dans le contacteur pour démarrer la moto.

Vigilants, les policiers chargés de la sécurisation des lieux sont intervenus promptement pour le maîtriser avant qu’il ne puisse prendre la fuite.

​La fouille corporelle immédiatement effectuée par les agents a permis de découvrir deux clés « passe-partout » en possession du suspect. Soulagé de récupérer son bien, le propriétaire de la motocyclette, un ressortissant nigérian venu faire des achats au marché, a salué la réactivité et l’efficacité des forces de l’ordre. Le mis en cause sera présenté au Procureur de la République pour répondre de ses actes.