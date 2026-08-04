Football : CANAL+ Afrique obtient l’exclusivité des Coupes d’Europe dès 2027

À partir de la saison 2027-2028, CANAL+ diffusera en exclusivité les principales compétitions masculines de clubs de l’UEFA dans plus de 40 pays d’Afrique subsaharienne. L’accord porte sur la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Conférence jusqu’en 2031.

Publié le 4 août 2026 à 19:50 · Mis à jour le 4 août 2026

CANAL+ renforce son offre de football en Afrique. Le groupe audiovisuel a acquis les droits exclusifs de diffusion des trois principales compétitions européennes masculines de clubs dans plus de 40 pays d’Afrique subsaharienne.

L’accord entrera en vigueur à partir de la saison 2027-2028 et couvrira quatre éditions, jusqu’à la fin de la saison 2030-2031. Il concerne l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League et l’UEFA Conference League.

Pour les abonnés des pays africains francophones, cette acquisition représente une évolution importante. Elle leur permettra de retrouver sur les antennes de CANAL+ Afrique les trois compétitions européennes, alors que l’offre était jusqu’ici davantage centrée sur la Ligue des champions.

Le groupe prévoit de proposer les principales rencontres de ces compétitions à partir de la mi-2027. Les modalités précises de diffusion, les chaînes concernées et les formules d’abonnement seront communiquées avant l’entrée en vigueur du nouvel accord.

SuperSport conserve les droits dans les marchés anglophones

Dans les pays anglophones et lusophones d’Afrique subsaharienne, la diffusion restera assurée par SuperSport, filiale du groupe CANAL+. Le diffuseur conservera ainsi les droits des compétitions européennes sur ces marchés.

Cette organisation intervient dans le contexte de l’intégration de MultiChoice au sein du groupe CANAL+, qui dispose désormais d’une présence renforcée sur les marchés francophones, anglophones et lusophones du continent.

L’acquisition permet au groupe de proposer une couverture plus homogène des compétitions européennes à travers ses différentes plateformes africaines.

En attendant le début du nouveau cycle de droits, CANAL+ Afrique indique que ses abonnés pourront suivre, dès la saison en cours, une sélection de rencontres européennes sur les chaînes CANAL+ SPORT Afrique.

Les chaînes SuperSport restent également accessibles à travers l’option « English Add On », selon les offres disponibles dans chaque pays.

L’accord africain s’inscrit dans une stratégie plus large de CANAL+ autour des compétitions de l’UEFA. Le groupe détient également les droits exclusifs de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence en France pour les saisons 2027-2028 à 2030-2031.