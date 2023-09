Bénin: résultats du concours d’entrée à l’ENEAM, INMES, IFSIO, ENSPD, ENSTIC, INEPS et INSPEI

- Advertisement -

Les résultats du concours d’entrée dans cinq écoles et instituts publics sont publiés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Les listes publiées concernent l’École Nationale d’Économie Appliquée et de Management (ENEAM), l’Institut National Médico-Sanitaire (INMES), l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux (IFSIO), l’École Nationale de la Statistique, de la Planification et de la Démographie (ENSPD), l’École Nationale des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication de l’Université d’Abomey-Calavi (ENSTIC), l’Institut National de l’Éducation Physique et du Sport (INEPS), Institut National Supérieur des Classes Préparatoires aux Etudes d’Ingénieurs (INSPEI).

Par ailleurs, il faut signaler que les candidats déclarés admissibles à l’Institut National de l’Éducation Physique et du Sport (INEPS) doivent subir les épreuves sportives le 28 septembre prochain à partir de 7 heures dans les différents centres retenus.

