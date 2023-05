Bénin-Ligue Pro Suite: Tonnerre déroule, Sitatunga relégué, la synthèse de la 10è journée

-Publicité-

Dernier round du championnat, la dixième journée de la Ligue Pro Suite a livré son verdict avec notamment la descente en division inférieure de Sitatunga. Découvrez les résultats des rencontres disputées.

Cruelle désillusion pour Adjidja. Pressentis pour finir leader dans la zone C-D, les militaires ont terminé leur parcours à la quatrième place, conséquence de leurs mauvaises sorties lors des deux dernières journées. En effet, déjà battu par JSP (0-1) à Pobè, à l’issue de la 9è levée, le club du Zou s’est de nouveau incliné, cette fois-ci face à Sobemap (1-2) sur son propre territoire.

De son côté, Aziza a rempli sa part du contrat en battant Jsp sur un score de 4-2. Le match entre Djèffa et l’As Police, reporté au dimanche, a été riche en promesses. Djèffa, qui avait besoin d’une victoire avec trois buts d’écart pour prendre la première place, a triomphé sur un score écrasant de 6-1, arrachant ainsi le trône de leader à Sobemap FC. Sitatunga, après deux saisons dans l’élite, a été relégué en division amateur suite à sa défaite 3-1 contre Avrankou Omnisport. Enfin, Ofmas Sad et la Jso se sont quittés sur un score nul et vierge.

Dans la zone A-B, dont la dernière journée s’est déroulée le dimanche 21 mai, le leader Tonnerre FC ne s’est pas laissé impressionner lors de son déplacement à Djougou pour affronter Panthères. Les visiteurs ont remporté le match sur un score de 2-1, assurant ainsi la première place. À Parakou, Soleil n’a pas pu briller contre Dynamo et a consolidé sa position de dauphin avec un match nul 1-1. Même score pour la rencontre entre Énergie et Dynamique. De son côté, Espoir s’est réveillé et a maîtrisé Réal Sport à domicile (2-1). Enfin, Béké et Hodio se sont séparés sur un score nul et vierge.

Il convient de rappeler que Tonnerre et Djèffa terminent respectivement en tête des zones A-B et C-D, et s’affronteront pour le titre de champion de la Ligue Pro. De l’autre côté, Énergie FC et Sitatunga FC sont relégués en division amateur (D3).

