Bénin – Délivrance frauduleuse de passeport à la DEI: Florent Agbo et Cie retournent à la barre

Le procès des mis en cause dans le dossier « délivrance frauduleuse de passeports béninois » reprend ce lundi 28 février 2022 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). L’ex-patron de la Direction de l’Émigration et de l’Immigration (DEI), Florent Edgard Agbo et ses co-accusés retournent donc à la barre.

Renvoyé le 07 février dernier, le procès de Florent Edgard Agbo et Cie s’ouvre à nouveau ce lundi. A la dernière audience, l’un des accusés, un Camerounais, a fait des déclarations compromettantes à la barre, plongeant la Directeur de l’Émigration et de l’Immigration. Selon ses dires, c’est dans les locaux de la structure que la fraude a été orchestrée avec des attributions de nouveaux noms béninois.

Invités à la barre, trois autres Camerounais ont affirmé avoir décaissé 4 millions de francs CFA chacun pour l’établissement du passeport béninois. Cette somme aurait été confiée à un intermédiaire du nom d’Abdoulaye, actuellement en cavale. Désigné comme le cerveau de la bande, il est activement recherché par la police républicaine.

Dans ce dossier, des Camerounais et au moins 12 fonctionnaires de la police républicaine dont le Commissaire divisionnaire Florent Edgard Agbo sont interpellés et déposés en prison. Florent Agbo était en effet Directeur de l’Émigration et l’Immigration (DEI) au moment des faits. Il a été remplacé par le Commissaire divisionnaire Léonard Wanou après l’éclatement de l’affaire.