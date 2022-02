Bénin – Criet: Florent Edgard Agbo retourne à la barre

Le procès de l’ancien directeur de l’Émigration et de l’Immigration reprend ce lundi 07 février 2022 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Toutes les autres personnes citées dans le dossier de délivrance frauduleuse de passeport sont aussi attendues à la barre.

Ouvert le lundi 24 janvier 2022, le procès de l’ex-patron de la Direction de l’Émigration et de l’Immigration (DEI) avait été reporté. Il reprend ce lundi 7 février comme annoncé par le juge. Florent Edgard Agbo et une vingtaine de personnes sont arrêtés et poursuivis dans ce dossier de délivrance frauduleuse de passeport béninois à des étrangers.

Dans le lot des personnes arrêtées, on retrouve en dehors de Florent Edgard Agbo, 12 agents de la police républicaine, 6 Camerounais et le chef quartier d’Avotrou. Ils pourraient être fixés sur leur sort à l’issue du procès de ce jour.

Le commissaire divisionnaire est accusé d’abus de fonction. Déposé en prison le 30 décembre 2021, il a été par la suite limogé de la tête de la Direction de l’Émigration et de l’Immigration. C’est désormais le commissaire divisionnaire Léonard Wanou qui assure l’intérim.