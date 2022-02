Bénin – Dossier vente de passeport aux étrangers: la DEI plongée par un camerounais

Ouvert ce lundi 7 Février 2022 à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), le dossier de vente de passeport aux étrangers, livre déjà ses premières révélations. A la barre, un expatrié camerounais a expliqué comment on lui a attribué un nom de baptême à la DEI.

Le dossier vente de passeport aux étrangers réserve sans doute beaucoup de surprises. Ouvert ce lundi 7 Février 2022 à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, cette affaire livre déjà ses premiers secrets.

Convoqué à la barre, un camerounais impliqué dans le dossier a expliqué à la cour comment il a reçu de nouveaux noms pour pouvoir obtenir le passeport béninois. Selon la déposition de l’expatrié, c’est à la Direction de l’Émigration et de l’Immigration du Bénin (DEI) qu’il a eu l’information sur sa nouvelle identité.

Le camerounais affirme qu’il a été lui-même surpris quand un responsable de la Direction de l’Emigration et de l’Immigration du Bénin lui notifie qu’il s’appelle désormais Richard Akpo.

Il faut dire que dans ce procès qui est actuellement en cours à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l’ancien directeur de la DEI et plusieurs autres personnes sont interpellés et déposés en prison.

Un directeur intérimaire à la DEI

Après sa mise en détention provisoire, dans ce dossier de délivrance frauduleuse de passeport béninois à des expatriés, Florent Edgard Agbo a été remplacé par un directeur intérimaire.

C’est le Commissaire divisionnaire Léonard Wanou qui a été choisi pour assurer l’intérim. Il dirige ainsi désormais la structure en attendant la nomination d’un autre directeur. C’est à travers une décision en date du 14 janvier 2022, que le Directeur général de la police républicaine a procédé à sa nomination en tant que Directeur général par intérim de la DEI.