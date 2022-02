Bénin – Délivrance frauduleuse de passeport à la DEI: l’intermédiaire des Camerounais recherché

Le procès des mis en cause dans le dossier « Délivrance frauduleuse de passeport à la Direction de l’Émigration et de l’Immigration (DEI) » s’est ouvert à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) depuis quelques jours. Dans le lot des personnes citées dans cette affaire, il y un démarcheur, qui selon les déclarations à la barre est l’un des cerveaux du réseau. En cavale, il est activement recherché par la police.

L’un des cerceaux dans l’affaire « Délivrance frauduleuse de passeport à la Direction de l’Émigration et de l’Immigration (DEI) » s’est volatilisé dans la nature. Il s’agit du nommé Abdoulaye, identifié comme le démarcheur qui servait d’intermédiaire aux étrangers dans les locaux de la DEI est en fuite. A la barre, les trois Camerounais cités dans ce dossier ont déclaré lui avoir remis chacun la somme de 4 millions de francs CFA. Ce montant était destiné à faire toutes les démarches entrant dans le cadre de l’établissement du passeport frauduleux.

Introuvable depuis le début de l’affaire, il est recherché pour donner sa version des faits. Selon les déclarations de certains mis en cause, il serait en plein dans l’affaire, pour ne pas dire que tout tourne autour de lui. Si la police républicaine lui met la main dessus assez tôt, il pourrait être appelé à la barre le 28 février prochain, date de reprise du procès.

Dans ce dossier, des Camerounais et au moins 12 fonctionnaires de la police républicaine dont le Commissaire divisionnaire Florent Edgard Agbo sont interpellés et déposés en prison. Florent Agbo était en effet Directeur de l’Émigration et l’Immigration (DEI) au moment des faits. Il a été remplacé par le Commissaire divisionnaire Léonard Wanou après l’éclatement de l’affaire.