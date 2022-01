Bénin: le procès de l’ex-patron de la DEI, Florent Edgard Agbo, renvoyé au 7 février 2022

Le Commissaire divisionnaire de police Florent Edgard Agbo et ses co-accusés retournent en prison/ Leur procès qui s’tes ouvert ce lundi 24 janvier 2022, a été renvoyé au 07 février prochain. Ils sont poursuivis dans une affaire de délivrance de faux passeport.

Florent Edgard Agbo et ses co-accusés n’ont pas été fixés sur leur sort ce jour à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Ils retournent en cellule, en attendant le 7 février où ils doivent à nouveau se présenter devant les juges. Il est particulièrement reproché à l’ancien directeur de l’Émigration et de l’Immigration (DEI), d’avoir faire preuve d’abus de fonction.

En détention provisoire depuis le 30 décembre, Florent Edgard Agbo a été remplacé à la tête de la Direction de l’Émigration et de l’Immigration (DEI). La structure est désormais gérée par le Commissaire divisionnaire Léonard Wanou, par intérim.