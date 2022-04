Bénin – Appartenance politique du LNA: Théophile Yarou donne des clarifications

Depuis qu’il est mis sur les fonts baptismaux, le parti « La Nouvelle Alliance » affiche une position politique assez ambiguë. Selon les responsables du LNA, le parti n’est ni de la mouvance ni de l’opposition encore moins centriste. Critiqué pour cette position, Théophile Yarou apporte des clarifications.

Sur la rubrique « Sous l’arbre à palabre » de l’Evènement Précis, le président du parti « La Nouvelle Alliance » a une nouvelle fois tenté d’éclairer la lumière des béninois sur la position de sa formation dans le microcosme politique béninois. L’ancien ministre dit comprendre les difficultés des béninois à positionner sa formation politique. Les béninois indique-t-il sont déjà habitués à répartir l’environnement politique en deux blocs antagonistes: la mouvance et l’opposition. Tant que vous n’êtes pas dans l’un des deux blocs, on vous stigmatise comme jouant au jeu clair-sombre.

Pour Théophile Yarou, la classification d’un parti politique en mouvance ou opposition est trop simpliste et ne clarifie pas totalement l’environnement politique du pays. Prenant l’exemple de l’UP et du BR, deux blocs de la mouvance au pouvoir, le président du parti LNA affirme qu’ils ont des idéologies opposées bien que tous deux soient de la mouvance au pouvoir.

« Nous pensons que ce n’est pas un bon référentiel dans la mesure où lorsqu’on parle de la mouvance et de l’opposition dans le concept béninois et africain, cela traduit un état de conflit. Autrement dit, cette manière de simplifier l’organisation politique du pays occulte les vrais débats et ne permet pas de percevoir les propositions alternatives des uns et des autres« , indique-t-il.