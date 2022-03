Bénin: le LNA de Théophile Yarou obtient son récépissé d’enregistrement provisoire

« En fin, la fumée blanche est sortie. Militantes et militants du parti LNA, nous sommes très heureux de vous annoncer que votre parti, le parti du peuple, le parti LNA a obtenu son récépissé provisoire d’existence légale », informe le parti dans un message publié ce mardi. Pour la suite de la procédure, « les démarches sont en cours pour la publication au journal officiel telle que voulue par la loi, afin d’obtenir dans les jours qui suivent le récépissé définitif ». « Merci à toute et à tous pour vos multiples efforts ayant conduit à l’aboutissement du processus de création de ce parti politique », a-t-il ajouté.

Le parti « La Nouvelle Alliance » est sur le point de finaliser son enregistrement au Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique (MISP), conformément à la nouvelle charte des partis politiques. Ce lundi 07 mars 2022, le parti a reçu son récépissé d’enregistrement provisoire après plus de trois mois d’attente. Il s’agit d’une nouvelle formation politique initiée par des transfuges de la FCBE, dont l’ancien ministre de Boni Yayi, Théophile Yarou.

