Libreville 2 : Oligui Nguema face à l’épreuve de ses promesses de campagne

Lancé en grande pompe le 28 mars 2025 par Brice Clotaire Oligui Nguema, le projet Libreville 2 devait marquer l’entrée du Gabon dans une nouvelle ère urbaine. Une ville nouvelle intelligente, moderne, structurée, pensée pour désengorger la capitale gabonaise et accompagner l’expansion de la province de l’Estuaire. Près d’un an plus tard, le rêve reste intact, mais le chantier, lui, semble toujours attendre son véritable décollage.

La récente audience accordée par le ministre du Logement, de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre, Mays Mouissi, à l’architecte et urbaniste sénégalais Pierre Goudiaby Atépa remet le projet au centre du débat. Officiellement, les échanges ont porté sur la conception et l’aménagement de la future ville nouvelle intelligente « Libreville 2 ». Mais cette rencontre soulève aussi une question sensible : le gouvernement gabonais a-t-il été trop ambitieux en annonçant un projet d’une telle ampleur avant d’en avoir sécurisé tous les préalables techniques, juridiques et financiers ?

Libreville 2 est née d’un diagnostic largement partagé. La capitale gabonaise est saturée. L’urbanisation y progresse sous la pression démographique, tandis que l’accès au foncier, aux logements décents, aux services de base et aux infrastructures demeure un défi majeur. Le Grand Libreville concentre une part importante de la population nationale et cristallise les difficultés liées à la mobilité, à l’habitat, à la planification urbaine et à l’extension désordonnée des quartiers.

C’est dans ce contexte que Brice Clotaire Oligui Nguema a présenté Libreville 2 comme une réponse structurante. Le projet, situé dans la zone d’Andem, doit s’étendre sur près de 30 000 hectares. Il est censé accueillir des quartiers résidentiels, des zones administratives, des espaces commerciaux, des équipements scolaires et hospitaliers, des zones industrielles ainsi que des espaces verts. En parallèle, les autorités ont également évoqué le développement du nouvel aéroport international d’Andem, destiné à renforcer l’attractivité du pays et à faire de cette zone un nouveau pôle de croissance.

Dans le discours officiel, Libreville 2 ne se limite donc pas à une opération immobilière. Il s’agit d’un projet d’aménagement du territoire, d’un nouveau centre urbain appelé à soulager Libreville, à organiser l’expansion de la capitale et à projeter une image modernisée du Gabon.

L’ambition est considérable. Mais c’est précisément cette ambition qui nourrit aujourd’hui les interrogations.

Une pose de première pierre, puis l’attente

Le lancement du 28 mars 2025 avait été présenté comme le coup d’envoi des travaux. La cérémonie avait mobilisé les autorités, les partenaires techniques et les populations locales. Elle avait donné une forte visibilité politique au projet, à quelques semaines de l’élection présidentielle qui devait consacrer Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête du pays.

Mais depuis cette cérémonie, les signes visibles d’avancement restent limités. La communication officielle ne donne pas encore l’image d’un chantier entré dans une phase massive de construction. Au contraire, les derniers éléments disponibles montrent que le projet reste encore au stade de la conception, des études et du cadrage institutionnel.

La rencontre entre Mays Mouissi et Pierre Goudiaby Atépa est révélatrice. Selon la communication du ministère, l’architecte sénégalais a présenté les premières orientations techniques relatives à la conception et à l’aménagement du futur site urbain. Il a également sollicité la mise en place d’un cadre juridique sécurisé, à travers la signature d’une convention entre son groupe et l’État gabonais, afin d’encadrer la phase de conception du projet.

Cette précision est importante. Elle signifie qu’un an après la pose de la première pierre, le projet n’est pas encore pleinement entré dans sa phase opérationnelle. Il reste à sécuriser les études, à définir le cadre juridique, à coordonner les structures compétentes et à établir un chronogramme précis, décliné sur une base mensuelle et trimestrielle.

Autrement dit, Libreville 2 semble avoir été lancé politiquement avant d’être entièrement verrouillé techniquement.

Le défi du financement

La question financière est l’autre grande inconnue du dossier. Une ville nouvelle de 30 000 hectares, dotée d’infrastructures modernes, de logements, d’équipements publics, de zones économiques et d’un nouvel aéroport, suppose des ressources considérables. Elle exige aussi un montage financier robuste, une programmation pluriannuelle, des investisseurs crédibles, une gouvernance transparente et une capacité d’exécution administrative élevée.

Or le Gabon évolue dans un contexte budgétaire contraint. Le pays, encore dépendant des revenus des matières premières, fait face à des tensions sur sa dette et à des besoins importants de financement public. En mars 2026, Libreville a formellement sollicité un programme auprès du Fonds monétaire international afin de stabiliser ses finances et de renforcer la transparence budgétaire.

Cette situation ne condamne pas nécessairement Libreville 2. Mais elle rend le projet plus complexe. Dans un contexte de discipline budgétaire recherchée, chaque grand chantier doit désormais prouver sa viabilité, son financement, son rendement économique et son utilité sociale. La promesse d’une ville intelligente ne suffit pas. Il faut dire qui finance, à quel coût, selon quel calendrier, avec quels mécanismes de contrôle et pour quels bénéficiaires.

C’est sur ce terrain que le gouvernement est attendu. Une ville nouvelle peut être un puissant levier de développement si elle est pensée comme un projet intégré. Elle peut aussi devenir un gouffre financier si elle repose davantage sur l’effet d’annonce que sur une planification réaliste.

Un besoin réel de logements et d’urbanisme

L’idée de Libreville 2 répond néanmoins à un problème profond. Le Gabon connaît l’un des taux d’urbanisation les plus élevés d’Afrique. La Banque mondiale estime que le pays fait face à un déficit de logements important, avec des besoins qui augmentent chaque année. L’accès aux terrains titrés, aux parcelles abordables, aux infrastructures de base et au crédit immobilier demeure difficile pour de nombreux ménages.

Dans ce contexte, l’État gabonais a besoin d’une véritable politique urbaine. La saturation de Libreville, les difficultés de mobilité, la pression sur les services publics, les quartiers sous-équipés et les risques d’inondation imposent une réponse structurelle. Sur le papier, Libreville 2 peut donc apparaître comme une réponse pertinente.

Mais la question est moins celle de l’utilité du projet que celle de sa méthode. Pour réussir, une ville nouvelle ne doit pas seulement être dessinée par des architectes ou portée par un discours politique. Elle doit être connectée aux besoins réels des populations, articulée avec les villes existantes, accessible aux classes moyennes et populaires, et soutenue par des infrastructures fonctionnelles.

Le risque serait de construire une ville vitrine, moderne dans ses plans, mais inaccessible à une grande partie des Gabonais. Plusieurs pays africains ont déjà lancé des projets de villes nouvelles censées incarner la modernité, mais qui peinent ensuite à attirer les habitants ou à répondre aux besoins sociaux les plus urgents.

Atépa, un choix symbolique et stratégique

Le recours à Pierre Goudiaby Atépa n’est pas anodin. L’architecte sénégalais est connu pour ses réalisations et ses concepts urbains à grande échelle sur le continent. Son implication donne au projet une dimension panafricaine et renforce le discours d’une ville pensée par des compétences africaines pour répondre à des défis africains.

Lors du lancement du projet, Brice Clotaire Oligui Nguema avait d’ailleurs insisté sur cette idée, affirmant que l’Afrique devait être construite par les Africains. Libreville 2 s’inscrit dans cette logique politique : rompre avec l’improvisation urbaine, concevoir une ville moderne et afficher une souveraineté architecturale et stratégique.

Mais la présence d’un architecte de renom ne suffit pas à garantir la réussite d’un projet. Elle doit s’accompagner d’un cadre de gouvernance clair. Qui décide ? Qui finance ? Qui contrôle ? Quel rôle pour l’État, les collectivités locales, les investisseurs privés, les populations d’Andem et les futurs habitants ? Comment éviter la spéculation foncière ? Comment garantir que les logements ne seront pas réservés aux catégories les plus aisées ?

Ces questions sont centrales. Elles détermineront si Libreville 2 devient un véritable outil de transformation urbaine ou un projet emblématique de plus dans la longue liste des grandes promesses africaines ralenties par les réalités administratives et financières.

Une ambition à réajuster ?

Le gouvernement gabonais n’a pas forcément eu tort de voir grand. La saturation de Libreville impose une vision de long terme. Le pays a besoin de planifier son développement urbain, d’anticiper la croissance démographique et de créer de nouveaux pôles économiques. Sur ce plan, Libreville 2 répond à une vraie nécessité.

Mais l’ambition peut devenir un handicap lorsqu’elle précède trop largement la préparation. Le décalage entre la solennité du lancement de mars 2025 et l’état actuel du dossier interroge. Si la phase de conception, le cadre juridique et le chronogramme doivent encore être consolidés en 2026, c’est que la pose de première pierre a sans doute été davantage un signal politique qu’un démarrage opérationnel complet.

Le gouvernement doit désormais clarifier la trajectoire. Il lui faut publier un calendrier réaliste, préciser le montage financier, expliquer les étapes du projet, associer les populations concernées et définir les priorités. Il serait peut-être plus crédible de commencer par une première phase maîtrisée, avec des infrastructures de base, des logements accessibles et des équipements publics essentiels, plutôt que de maintenir l’image d’une mégalopole intelligente immédiatement réalisable.

Libreville 2 reste un projet porteur. Mais son avenir dépendra de la capacité des autorités gabonaises à transformer une promesse spectaculaire en programme concret, financé, planifié et socialement utile. À ce stade, la question n’est plus seulement de savoir si le Gabon peut construire une nouvelle ville. Elle est de savoir s’il peut le faire sans répéter les erreurs des grands projets annoncés trop vite, trop fort, et trop tôt.