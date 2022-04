Algerie : Djamel Belmadi vers une prolongation?

Selon les informations du média algérien DZ Foot, le technicien Djamel Belmadi devrait prolonger son contrat à la tête de la sélection algérienne.

Après une CAN 2022 catastrophique, ponctuée par une élimination en phase de groupe, l’Algérie a de nouveau chuté, cette fois-ci en barrages du Mondial 2022. Après de tels échecs, sans surprise, plusieurs rumeurs sont apparues dans la presse remettant en cause le sélectionneur des Fennecs Djamel Belmadi. Le technicien algérien était même annoncé sur la sellette.

Mais selon les dernières informations du média spécialisé DZ Foot, les discussions pour une prolongation de Djamel Belmadi à la tête de la sélection algérienne existent déjà. Sous contrat jusqu’en 2022, il devrait rester et prolonger son aventure jusqu’à la Coupe du monde 2026, toujours selon le même média. En poste depuis août 2018, le technicien de 46 ans City avait laissé planer le doute sur son avenir après l’élimination face au Cameroun en barrage de la Coupe du monde.

« Ces quatre ans à la tête de cette sélection ont été quatre années de bonheur au vu du travail effectué. Il n’empêche qu’on avait un objectif, et on ne peut pas passer à côté de ça. C’est difficile de parler d’avenir. Tout le monde est abattu. On ne se voyait pas rater cette Coupe du monde. Un bilan sera fait, mais pour l’instant, la déception domine« , avait-il déclaré.

Visiblement, Belmadi sera encore, pendant un certain temps, le coach des Fennecs. D’ailleurs, DZ Foot avance que la prolongation du contrat du technicien à la tête de la sélection algérienne pourrait se boucler dans les prochains jours.

