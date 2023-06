Al Ahly remporte sa 11e Ligue des champions africaine

-Publicité-

Après leur succès du match aller (2-1), les Égyptiens Al Ahly ont décroché le match nul au Maroc contre Wydad Casablanca (1-1), dimanche 11 juin, lors de la finale retour de la Ligue des champions africaine. L’équipe égyptienne remporte ainsi ce trophée pour la 11e fois de son histoire.

Après la Ligue des champions européenne, qui s’ est achevée samedi avec le sacre de Manchester City, c’est au tour de la Ligue des champions de la CAF de connaître son épilogue ce dimanche soir, avec la finale retour entre Al Ahly et le Wydad Casablanca. Après leur victoire (2-1) à domicile au match aller, les Égyptiens n’avaient plus qu’à éviter la défaite pour décocher leur 11e sacre dans la compétition. Une mission parfaitement accomplie par Al Ahly qui a décroché le match nul (1-1) pour asseoir un peu plus sa domination sur le continent africain.

🏆 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐎𝐅 𝐀𝐅𝐑𝐈𝐂𝐀! 🏆@AlAhly are your 2022/23 #TotalEnergiesCAFCL kings for a record 11th time! 🇪🇬 pic.twitter.com/70GjP8FS6m — TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) June 11, 2023

Lors d’une rencontre fermée où les occasions se faisaient rares, ce sont les Marocains qui ont ouvert le score grâce à un coup franc d’Attiat Allah, légèrement dévié de la tête par Ounajem (26′). Cueillis à froid, l’équipe du Caire a adopté une approche défensive, refusant le jeu et se contentant de défendre avec un bloc bas face aux assauts répétés mais désorganisés des joueurs du Wydad.

Jusqu’alors peu dangereux, Al Ahly est parvenu à revenir au score grâce à une tête d’Abdelmonem (78′) sur un corner. Un coup de pied arrêté salvateur. Le tableau d’affichage n’évoluera plus, et les Égyptiens pouvaient laisser exploser leur joie. Le succès du match aller, grâce à des buts de Tau et Kahraba, aura donc été décisif pour ce nouveau titre en Ligue des champions pour les hommes de Marcel Koller. C’est le 11e sacre dans l’histoire du club (1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008 2012, 2013, 2020, 2021, 2023).

