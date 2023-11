Afrique du Sud vs Bénin: le lien pour suivre la rencontre en direct

-Publicité-

Le Bénin défie l’Afrique du Sud ce samedi à Durban, à partir de 14 heures (GMT+1). Voici le lien pour suivre le match en direct.

En course pour la phase finale de la Coupe du monde 2026, le Bénin et l’Afrique du Sud entrent en scène ce samedi. Les deux équipes s’affrontent à Durban à partir 14 heures (GMT+1). Un match comptant pour la première journée du groupe C. La rencontre à est à suivre sur la plateforme FIFA+ via le lien: Afrique du Sud vs Bénin.

Afrique du Sud-Bénin : l’analyse du match

Sur les six dernières sorties toutes compétitions confondues, le Bénin reste sur 2 défaites et 4 matchs nuls. Le dernier faux pas remonte à octobre dernier au Maroc, où les Guépards ont été renversés par les Bareas malgaches en amical (1-2). Un bilan famélique qui inquiète, à l’heure de croiser les crampons avec le géant sud-africain.

De son côté, l’Afrique du Sud avait été accrochée de manière décevante par l’Eswatini (0-0) avant de faire match nul face aux Eléphants de Côte d’Ivoire (1-1). Avec la CAN 2023 qui s’ouvre dans moins de deux mois, cette trêve internationale est une occasion pour Hugo Broos et ses hommes de frapper fort pour envoyer un signal aux Aigles du Mali, adversaires des Bafana-Bafana à la Coupe d’Afrique. Les Béninois sont donc prévenus!