Wizkid: l’artiste dévoile enfin le visage de son enfant avec sa compagne et manager Jada (photo)

La superstar nigériane Wizkid a officiellement dévoilé le visage de son quatrième enfant, issu de sa relation avec sa compagne et manager Jada Pollock sur Instagram.

Le célèbre artiste d’Afrobeats, Wizkid, a suscité l’enthousiasme de ses fans en partageant des photos adorables de son fils en bas âge avec sa compagne, Jada Pollock, sur sa page Instagram. Pollock est à la fois la manager de Wizkid et la mère de ses enfants. En octobre 2022, elle a annoncé la naissance de leur deuxième enfant via une publication Instagram montrant ses deux fils dans ses bras.

Les photos publiées par Wizkid ce lundi 20 février montrent un gros plan du petit garçon alors qu’il était dans les mains de son père. Les fans ont été touchés par la tendresse de ces moments partagés entre le père et le fils, et ont complimenté la mère pour son rôle de soutien dans la vie de Wizkid.

Wizkid, de son vrai nom Ayodeji Balogun, est l’une des stars les plus populaires de la scène musicale africaine. Il a remporté de nombreux prix, dont le prix du Meilleur artiste international aux BET Awards en 2021, et a collaboré avec des artistes de renommée mondiale tels que Beyoncé, Drake et Justin Bieber. Sa compagne, Jada Pollock, est également une figure influente de l’industrie musicale africaine et en même temps joue le rôle de manager.