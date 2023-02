Willy Dumbo de lieutenant de la Marine à humoriste: ce parcours que vous ignoriez de sa vie

Très connu dans la sous région comme l’un des meilleurs humoristes et présentateur, l’ivoirien Willy Dumbo a essayé plusieurs métiers avant d’opter pour sa passion.

Willy Dumbo a un parcours qu’il n’évoque jamais. Avant de devenir l’humoriste que tout le monde connait, il a fait des études qui n’ont rien à voir avec la scène, la télévision et même le théâtre.

En effet, Wilfried Emmanuel dit Willy Dumbo, ainé d’une famille de trois enfants était officier de la marine. Alors qu’il était encore très jeune, il faisait partie d’un groupe de Zouglou dans lequel il nourrissait l’ambition de devenir réalisateur. Mais, enseignement général oblige, après ses études primaires et secondaires, Willy a obtenu son Baccalauréat et fit son entrée à la Marine où il obtient le grade de Lieutenant.

Loin des critiques des parents …

A l’époque, son père rêvait de voir son fils ainé poursuivre ses études en Europe mais Willy voulait plutôt faire du théâtre. Pour réaliser ses rêves loin des critiques des parents, Willy rejoint une église qui lui a permis de faire ses débuts dans le théâtre. D’après lui, malgré l’opposition de ses parents, le risque en valait la chandelle en raison de ce qu’il est devenu aujourd’hui en poursuivant sa passion pour le théâtre.

Sa passion pour le théâtre

En matière d’humour en Côte d’Ivoire, Willy Dumbo, se démarque particulièrement par son originalité et sa personnalité en combinant humour, chanson et imitation. Très connu de la scène africaine et même internationale, il a fait plusieurs apparitions télé avec pour sketch l’imitation vocale et gestuelle du président de la Côte d’ivoire, Alassane Ouattara.

A chaque sortie, Willy Dumbo ne rate aucune occasion pour captiver son public avec des innovations plus hilarantes qui le hissent à cette place de choix comme ce fut le cas au rendez-vous annuel de la RTI « Bonjour », à Miss Côte d’Ivoire, à ses deux one-man-show intitulés « one man chauve » et « renaitre de nouveaux ».