[Vidéo]: le face-à-face intense entre Anthony Joshua et Usyk avant le combat du siècle

Anthony Joshua et Oleksandr Usyk ont ​​refusé de se détourner du regard lors d’une confrontation intense entre les deux hommes avant le match revanche pour le titre mondial des poids lourds.

Près d’un an après leur dernière confrontation tournée à l’avantage de l’Ukrainien, Oleksandr Usyk et Anthony Joshua retrouvent le ring. Les deux boxeurs vont s’affronter le 20 août prochain à Djeddah en Arabie Saoudite pour ce que d’aucun qualifie de la bataille de la revanche. En septembre dernier au Tottenham Hotspur Stadium, Oleksandr Usyk s’était imposé face à Anthony en s’emparant ainsi de toutes les ceintures du Britannique. L’Ukrainien va donc remettre en jeu ses titres WBA, IBF, WBO, IBO des poids lourds.

A moins de deux mois de ce choc des titans, la tension est déjà à son comble entre les deux challengers. Réunis mercredi dernier en conférence de presse organisée à Londres, les deux boxeurs se sont en effet livrés à une véritable bataille du regard.

« Moins de paroles et plus d’action. Laissez-moi entrer sur le ring et faire mon travail. Je ne suis pas un comédien ou quelqu’un qui écrit des discours. Ce que je fais sur le ring parlera pour moi », a déclaré Anthony Joshua comme pour lancer les hostilités. Le Britannique a rapidement évoqué sa défaite lors du premier combat : « Il faut vivre le moment présent. Ce qui s’est passé ensuite appartient au passé, je ne vis pas vraiment dans le passé.«

De son côté, Oleksandr Usyk a mis en avant son amour pour la boxe : « Tout ce que je fais dans la vie et chaque combat, je le fais pour le plaisir. Je ne me bats pas pour la reconnaissance ou pour l’argent. Beaucoup de gens veulent être reconnus, mais je n’ai pas besoin de ça. Je ne veux pas devenir un grand. Je fais simplement mon travail maintenant. Je continuerai à le faire tant que mon cœur battra. » Vivement donc le 20 août prochain!