Valence: longue absence pour Edinson Cavani?

Blessé avec Valence ce samedi en Liga, Edinson Cavani pourrait être absent 1 mois selon les informations de AS.

Edinson Cavani, l’attaquant uruguayen, a subi une blessure lors de la défaite de Valence contre Bilbao (1-2) ) l’occasion de la 21è journée de Liga ce samedi. Il a en effet été touché musculairement. Selon le journal espagnol AS, il pourrait être absent des terrains pendant environ un mois en raison de ce pépin physique. Des tests médicaux vont être réalisés ce lundi pour déterminer l’ampleur de la blessure et la durée exacte de son absence.

Sa blessure est un coup dur pour l’équipe, qui lutte pour se maintenir parmi les meilleures de la ligue espagnole. En effet, les Che sont actuellement 18è au classement du championnat et compte un point de retard sur le premier non relégable. Depuis son arrivée à Valence cet été, Edinson cavani a marqué sept buts et fourni une passe décisive en 17 matchs. Alors que son équipe est confrontée à une crise (sans victoire en Liga lors des sept derniers matchs), l’ancien attaquant du PSG et de Manchester United risque de faire défaut à ses coéquipiers à un moment crucial de la saison.

En tout cas, les supporters de Valence espèrent que Cavani se rétablira rapidement et sera de retour sur le terrain dès que possible pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs de la saison.