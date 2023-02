Un nouveau trophée pour Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a remporté la prestigieuse récompense « The High Prestige Sports Merit », à lui décerné par la Fédération portugaise de football.

Malgré une armoire à trophée richement garnie, Cristiano Ronaldo continue de collectionner les trophées. La nouvelle star d’Al Nassr a remporté un nouveau prix au Portugal. La Fédération portugaise de football a en effet a décerné au quintuple ballon d’or, le prix « The High Prestige Sports Merit ». C’était lors du 26e gala des sports qui s’est tenu au Casino Estoril.

Le prix “The High Prestige Sports Merit” récompense les personnalités du mouvement sportif et des fédérations pour leur contribution exceptionnelle au sport et au Portugal. « Je travaille toujours pour être le meilleur. Ce type de récompense, à la fois collective et individuelle, me donne beaucoup de motivation pour continuer à développer mon travail« , a déclaré CR7 après avoir reçu son trophée.

A noter que Jorge Braz, entraîneur national de futsal, a lui reçu le prix du meilleur entraîneur de l’année 2022. La Fédération portugaise d’escrime, qui célèbre son centenaire, a été aussi honorée.