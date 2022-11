Togo: Emmanuel Adebayor annonce son retour sur les terrains

Malgré ses 38 printemps, Emmanuel Adebayor a toujours les yeux rivés sur les terrains de foot. Le vieil Epervier annonce son retour prochain pour une dernière aventure.

Il n’a plus disputé une seule rencontre depuis 2020, et pourtant Emmanuel Adebayor se dit encore être un joueur en activité. L’ancien capitaine des Eperviers n’a plus joué avec la sélection nationale masculine sénior du Togo depuis 2019. Sa dernière aventure en club remonte à 2020 avec un passage raté chez le Club Olimpia en Uruguay.

L’ancien buteur de Tottenham et du Real Madrid n’est pourtant pas encore à la retraite et réaffirme qu’il fera une annonce officielle lors d’une dernière convocation au sein des Eperviers. « Je n’ai pas encore annoncé ma retraite internationale. », a réaffirmé l’ancien attaquant de Monaco, lors d’une conférence de presse organisée mercredi soir à Lomé dans la capitale togolaise, par sa fondation (SEA Fondation).

« Mais je peux vous assurer que je vais encore porter ce maillot jaune (de la sélection nationale togolaise). Je le porterai au moins une dernière fois au stade de Kégué, et ce jour-là je vais le jubiler avant d’annoncer ma retraite de façon officielle. », a révélé SEA lors de la soirée tenue à l’un de ses domiciles, où l’icône du football africain a dévoilé un projet d’incubation en agrobusiness sur trois ans, au profit de 1050 jeunes porteurs de projets agricoles.