Sylvester Stallone a-t-il rompu avec son épouse? voici l’indice qui sème le doute

Après l’échec de ses deux premiers mariages, l’acteur américain Sylvester Stallone se trouve déjà au centre d’une rumeur de rupture avec sa troisième femme Jennifer Flavin, qui a 22 ans de moins que lui.

La superstar américaine Sylvester Stallone a-t-il rompu avec son épouse ? C’est la question qui taraude l’esprit des internautes depuis quelques jours sur la toile. En effet, tout a commencé après une série de publications étranges de la femme sur son compte Instagram.

Après s’être désabonnée du compte de son mari, Jennifer a également laissé entendre de façon subtile que tout pourrait finir très bientôt. En légende d’une photo sur laquelle elle s’affichait très complice avec leurs trois filles, la femme a écrit: «Ces filles sont ma priorité», «Rien d’autre n’a d’importance. Nous 4 pour toujours« .

Alors que cette légende suscitait déjà une rumeur de rupture sur la toile, la star de 76 ans a également de son côté posé un acte très étrange qui semble confirmer les soupçons. Stallone, 76 ans, a en effet couvert un tatouage géant de Jennifer qu’il avait réalisé sur son biceps droit avec une photo de Butkus, le bouledogue des films Rockytaureau.

Cependant, le publiciste de Stallone a affirmé aux médias qu’il n’y avait pas de problèmes entre le couple et que tout était reposé sur un malentendu à cause d’un rafraîchissement bâclé du portrait de sa femme sur son bras. « M. Stallone avait l’intention de rafraîchir l’image du tatouage de sa femme Jennifer, mais les résultats n’étaient pas satisfaisants et, malheureusement, irréparables. En conséquence, il a dû couvrir l’image originale avec un tatouage de son chien de Rocky, Butkus », a-t-elle déclaré.

A noter que c’est le troisième mariage de l’acteur du cinéma Stallone. Stallone et Jennifer Flavin se sont rencontrés pour la première fois en 1988 peu de temps après que son bref deuxième mariage avec Brigitte Nielsen ne soit parti en fumée.

Ils se sont mariés le 17 mai 1997 au chic Dorchester Hotel de Londres, et avec la réputation de Stallone en tant que playboy, peu de gens prévoyaient qu’ils dureraient longtemps. Il a eu deux fils avec sa première épouse Sasha Czack, Sage, décédée d’une maladie coronarienne en 2012 à l’âge de 36 ans, et Seargeoh, 43 ans.