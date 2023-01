Supercoupe d’Espagne: Ancelotti lance la finale Real-Barça

Le Real Madrid affronte le FC Barcelone ce dimanche à l’occasion de la Supercoupe d’Espagne. A la veille de ce choc qui promet du spectacle, l’entraîneur des Merengue Carlo Ancelotti était en conférence de presse.

Le premier clasico de la saison aura lieu en Arabie Saoudite, à l’occasion de la finale de la Supercoupe d’Espagne. Dans l’antre du King Fahd Stadium Riyadh ce dimanche (20h, GMT+1), le Real Madrid et le FC Barcelone vont s’affronter pour tenter de décrocher le premier titre de la saison. Une rencontre qui s’annonce très compliquée pour les Merengues, qui semblent en baisse de régime depuis la reprise, après la pause internationale.

A la veille de cette rencontre, l’entraîneur des Madrilènes Carlo Ancelotti était en conférence . »Tous les titres sont importants, ils nous donnent confiance, ils nous motivent pour continuer à bien faire. Il y a des choses en jeu et nous allons essayer de gagner« , a d’abord déclaré le chêne italien, relayé par Real France, avant de poursuivre. “… nous nous battons tous les jours pour ce moment. L’équipe est motivée comme toujours, et à l’aise. Nous sommes habitués à cette pression. Nous sommes confiants.«

Interrogé sur un manque de motivation de son effectif, à cause de tous les titres remportés par le passé, Ancelotti s’est montré très clair: « Ce n’est pas vrai, on parle de joueurs qui ont gagné l’année dernière et qui ont commencé en 2013 et qui gagnent encore. Le ventre n’est pas plein, il ne le sera jamais, il y a une mentalité très élevée et c’est aussi un club très exigeant, il ne vous laisse pas penser à cela.«

L’ancien entraîneur du PSG s’est aussi exprimé sur la forme de Karim Benzema. « Benzema est de retour, cela nous donne beaucoup de confiance pour ces matchs. Je le sens très motivé, il s’entraîne bien. Il est vraiment très important pour nous. L’équipe a bien compensé son absence. Et il va nous aider« , a-t-il ajouté avant d’aborder son secteur défensif , qui semble souffrir ces derniers temps.

« Nous trouvons que nous défendons mieux, il y a des choses que nous devons améliorer, mais en évaluant le match contre Valence, nous étions meilleurs. Nous avons fait une erreur sur le but. Nous en avons parlé, espérons que cela ne se reproduira pas. La diagonale entre les défenseurs centraux est une bouée de sauvetage, et parfois nous l’oublions« , a-t-il expliqué.