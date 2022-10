Serena Williams: « Je ne suis pas à la retraite »

Présente lors du TechCrunch Disrupt mercredi à San Francisco, Serena Williams a déclaré que ses chances de revenir sur le court étaient très élevées, alors que le dernier US Open devait marquer la fin de son incroyable carrière.

«Il y a un moment dans la vie où nous devons décider de prendre une nouvelle direction. Ce moment est toujours difficile, surtout lorsque vous aimez tellement quelque chose. Et mon dieu, que j’aime le tennis. Mais à présent, le compte à rebours a commencé. Je dois me concentrer sur ma vie de mère, mes buts spirituels et découvrir, enfin, une Serena différente mais tout aussi intéressante. Je vais savourer ces prochaines semaines», avait expliqué Serena Williams en septembre prochain, pour annoncer ce qui devrait être sa retraite. Et, le dernier US Open devait marquer la fin de sa carrière légendaire.

Mais l’ancienne numéro 1 du classement WTA, semble vouloir faire marche arrière. En effet, lors de son apparition au TechCrunch Disrupt, mercredi à San Francisco, pour promouvoir sa société d’investissement Serena Ventures, la joueuse de 41 ans a laissé planer le doute sur son avenir. « Je ne suis pas à la retraite. Les chances [de mon retour] sont très élevées. Vous pouvez venir chez moi, vous verrez que j’ai un court », a-t-elle lancé selon les propos recueillis par le site web The San Francisco Standart.

Elle ajoute ensuite: « Je n’ai toujours pas vraiment réfléchi à la retraite. Mais je suis allée sur le court l’autre jour et j’ai réalisé pour la première fois de ma vie que je ne jouais pas avec une compétition en vue et ça m’a fait très bizarre. C’était comme le premier jour du reste de ma vie, et jusqu’ici j’en profite. Mais j’essaie toujours de trouver cet équilibre ».

Dans les faits, Serena Williams n’a jamais officiellement annoncé sa retraite. Mais, après son dernier match à l’US Open, début septembre, les hommages et sa réaction laissaient clairement entendre qu’elle arrêtait sa carrière. D’ailleurs, le nom de l’Américaine ne figure plus dans le classement WTA. Finalement, Serena Williams est-elle à la retraite ou non? Réponse dans les prochaines semaines.