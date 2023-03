Selon Umaro Sissoco Embaló, le Maghreb a besoin de professeurs de géographie

« Je pense qu’au Maghreb, il faut qu’on amène beaucoup de professeurs de Géographie » a déclaré, mercredi 08 mars 2023, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló à son homologue tunisien, Kaïs Saïed.

Ce mercredi 08 mars 2023, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló, président en exercice de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) était de passage à Tunis où il a été reçu par homologue tunisien, Kaïs Saïed, au sujet de ses propos racistes et haineux envers les ressortissants d’Afrique subsaharienne. Selon un extrait de l’échange entre les deux présidents, publié par la présidence tunisienne à l’issue d’une rencontre au Palais de Carthage entre Saïed et Embaló, le Maghreb a besoin de professeurs de Géographie.

« Un jour, j’ai une discussion amicale avec un ami qui venait d’un pays du Maghreb. Et il dit, « je pars en Afrique ». Je lui répond « je pense qu’au Maghreb, il faut qu’on amène beaucoup de professeurs de Géographie », a déclaré avec ironie le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló à son homologue tunisien. Et de continuer « Il y a une incompréhension parce que les gens ne maitrisent pas la géographie. Ce n’est pas parce qu’on est au Nord et l’autre, il est à l’Est ou à l’Ouest, qu’on n’est pas en Afrique. Non, nous sommes des africains. »

Le 21 février, Saïed a appelé à mettre fin à ce qu’il a qualifié d’afflux dans son pays d’un « grand nombre » de migrants clandestins en provenance de pays d’Afrique subsaharienne. Dans ces déclarations, à l’issue d’une réunion du Conseil national de sécurité, Saïed a qualifié cette affaire d' »arrangement criminel visant à modifier la composition démographique de la Tunisie ».