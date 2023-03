 « Je suis Africain et je suis fier de l’être », Kaïs Saied dément ses propos racistes et haineux

Le président tunisien Kais Saied s’est défendu mercredi de tout racisme à l’égard des Africains subsahariens après le tollé suscité par son discours incendiaire contre les migrants clandestins de son pays.

Lors d’une rencontre avec le Président bissau-guinéen et président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), Umaro Sissoco Embaló, qui était en escale en Tunisie, mercredi 8 mars, le président de la République Kaïs Saïed est revenu sur la polémique des Subsahariens en Tunisie.

Pour Embaló, il est impensable que « la Tunisie, le pays de l’ancien président Habib Bourguiba, puisse être un pays raciste », qualifiant le tollé soulevé par les déclarations du président Kaïs Saïed de « mauvaise interprétation ». Il a poursuivi en s’adressant au président Saïed : « Nous sommes tous des Africains. Vous êtes vous même Africain, quelle que soit la couleur de votre peau… Nous sommes tous des frères ».

Le président bissau-guinéen a souligné que « les choses ne doivent pas être interprétées de manière erronée… et il y a ceux qui profitent de ces interprétations ». Pour sa part, Saïed a souligné que « ce qui ne peut être accepté, c’est l’interprétation des déclarations d’une manière telle qu’elle ne sert pas l’image de la Tunisie, mais lui porte plutôt préjudice. »

« Nous disons à ceux qui veulent nuire à la Tunisie que vous vous êtes trompés », a-t-il poursuivi. Et Saïed d’ajouter : « Je suis africain et fier de l’être, et tous les Africains sont des frères », refusant « l’accusation de racisme portée contre la Tunisie ».

L’Union africaine avait condamné des déclarations « choquantes », appelant les pays membres à « s’abstenir de tout discours haineux à caractère raciste ».