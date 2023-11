Rhume : un meilleur remède naturel pour lutter contre cette pathologie

- Publicité-

Si vous avez un nez qui coule et une gorge qui gratte, vous êtes probablement confronté aux maux saisonniers. Cette infection est généralement passagère mais extrêmement contagieuse. Voici donc un remède de grand-mère efficace pour soulager ces symptômes.

Le rhume est une infection virale bénigne des voies respiratoires supérieures, comprenant le nez, les voies nasales et la gorge. Il existe plus de 200 virus responsables du rhume, tandis que les bactéries n’en sont pas la cause. Par conséquent, les antibiotiques ne sont pas un traitement efficace contre le rhume. Voyons maintenant une recette naturelle et efficace pour combattre cette infection.

Deux ingrédients reconnus pour combattre le rhume sont le citron et l’ail. Ce sont des aliments couramment utilisés dans de nombreuses recettes. En effet, ces ingrédients regorgent de nutriments bénéfiques pour notre santé. L’ail étant un antibiotique naturel, aide à réduire la congestion nasale et l’inflammation des muqueuses en cas de rhume. Il contient également des minéraux tels que le sélénium, le calcium et le phosphore, essentiels au bon fonctionnement de notre organisme.

Quant au citron, il est riche en vitamine C, qui renforce notre système immunitaire. De plus, il agit comme un mucolytique et un décongestionnant pour soulager les symptômes du rhume.

Pour préparer ce remède, il vous suffit de mélanger une gousse d’ail écrasée, le jus d’un citron et de l’eau tiède, puis d’y ajouter une cuillère à café de miel. Buvez cette préparation 2 à 3 fois par jour, ou jusqu’à disparition complète des symptômes.