Bon à savoir: les risques liés à la surcharge du travail

L’engagement professionnel est souvent synonyme de longues heures et d’efforts continus. Cependant, il arrive que la pression du travail devienne insoutenable parfois., Voici un aperçu des dangers liés à une charge de travail excessive.

Lorsqu’on parle de charge de travail excessive, on évoque une situation où les exigences professionnelles excèdent les capacités de l’individu. Cela signifie que les tâches à accomplir surpassent ce que l’employé peut raisonnablement gérer dans le temps qui lui est alloué, entraînant un sentiment d’accablement et l’incapacité à suivre la cadence.

Ce phénomène a inévitablement des répercussions négatives sur la personne qui en subit.

Quels sont alors les risques liés à la surcharge du travail ?

Contrairement aux idées reçues, travailler avec acharnement n’est pas toujours la clé du succès, bien au contraire. En effet, les risques sur la santé physique et mentale liés à la surcharge de travail sont bien réels. L’accumulation de stress au quotidien est la cause de plusieurs maux et pathologies tels que des troubles du sommeil, des problèmes musculo-squelettiques, une certaine irritabilité ou nervosité, etc.

Tous ces éléments peuvent vous conduire jusqu’au « burnout » ou syndrome d’épuisement professionnel. Si vous manifestez un désintérêt pour le contenu de votre travail, un intense épuisement physique, mental, émotionnel ou encore que vous dépréciiez le résultat de votre travail, sachez qu’il s’agit de signes avant-coureurs.

Outre ces risques que vous encourez, la surcharge de travail agit également sur l’équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle et peut donc impacter votre entourage proche.

Enfin, il est évident que dans une telle situation vous ne puissiez atteindre les objectifs fixés. En conséquence, la productivité et la performance de votre entreprise s’en trouvent affectées.