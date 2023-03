Réforme des retraites : l’Iran appelle la France à «écouter» le peuple

Le ministère des affaires étrangères iranien a appelé vendredi la France à « écouter » les opposants à la réforme des retraites, au lendemain d’une nouvelle journée de protestation marquée par des heurts et des violences.

« Ceux qui sèment le vent récoltent la tempête », a affirmé ce vendredi sur Twitter le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Nasser Kanani au lendemain des violences et des heurts dans plusieurs villes de France, en marge des manifestations contre la réforme des retraites.

« Cette sorte de violence contredit le fait de donner aux autres des leçons de morale », a-t-il ajouté. « Nous ne soutenons pas les destructions ni les émeutes, mais nous maintenons qu’au lieu de créer le chaos dans d’autres pays, vous devriez écouter la voix de votre peuple et éviter de faire usage de violence à son égard ».

The French government should talk to its people and listen to their voices.



This kind of violence has nothing to do with leaning on the chair of moral lessons and preaching to others.1/2 pic.twitter.com/W0HWVI79l2