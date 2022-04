Redéploiement des forces françaises: les premiers coopérants français bientôt au Bénin

Alors que la France a commencé à sortir ses forces du Mali, les plans pour leur redéploiement ont commencé à se mettre en place. Selon les informations, le Bénin et la Côte d’Ivoire devraient accueillir des coopérants français.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé plus tôt cette année que la France allait retirer définitivement ses forces du Mali sur fond de brouilles diplomatiques avec les autorités de Bamako. Les plus de 4000 soldats français seront redéployés dans les pays de la région ouest-africaine en proie à des attaques terroristes en occurrence les pays côtiers comme le Bénin et la Côte d’Ivoire.

Lors d’une rencontre à Paris en marge du sommet UA/UE, les chefs d’Etat de la région dont le béninois Patrice Talon, ont accepté l’aide de la France pour lutter contre le terrorisme. Le Bénin fait partie des pays qui ont été récemment confronté à quelques attaques meurtrières des djihadistes.

Ces différents plans de la France commencent à se mettre en place alors que les militaires français commencent à faire sortir leurs matériels du Mali. Selon un rapport de Africa Intelligence, Paris devrait envoyer dans les prochains jours, des coopérants français, rapatriés du Mali il y a quelques semaines, dans les pays comme le Bénin et la Côte d’Ivoire.

Il s’agit pour ces éléments, de servir de relais entre la France et les pays concernés tout en mettant en place des stratégies communes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. « Un nouveau poste doit être crée au Niger, de même qu’au Bénin, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, auprès de l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme qui se trouve à Jaqueville en Côte d’Ivoire », a indiqué Africa Intelligence dans son rapport.

Il va sans dire que le Bénin pourrait dans les tous prochains mois, accueillir des soldats français sur son territoire et les forces armées béninoises se verraient travailler conjointement avec les forces françaises au niveau des zones sensibles (frontières Niger et Burkina Faso) contre le terrorisme.

