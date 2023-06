Réalisation du film « Kimi et Axel Merryl »: ce rôle que Patrice Talon pourrait jouer

Le général Camille Makosso n’exclut pas une sollicitation du président de la république du Bénin Patrice Talon pour la réalisation du film de l’artiste Axel Merryl et sa fille aînée Kim Makosso.

Au lendemain de la sortie du clip « Kimi » de l’artiste Béninois Axel Merryl, un tiktokeur du nom de Théo Création a produit des scénarios annonçant un possible film sur l’histoire de Kim Makosso et Axel Merryl.

Telle une trainée de poudre, les vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux suscitant des réactions de part et d’autres. Dans la foulée, un jeune graphiste Béninois a proposé la bande annonce et le titre du film. « Kimi, le visage d’un amour triomphant », peut on lire sur l’affiche republié par Camille Makosso.

Quid du financement du film ?

« 240 mille personnes ont réclamé un film, parce que j’ai posté l’affiche et j’ai dit : si on atteint 100 milles K , je vais produire le film, nous sommes à plus de deux cent cinquante milles K« , a expliqué Camille Makosso sur l’émission Kfé Week-end du vendredi 26 mai 2023. Selon lui, le film se fera entre le Bénin et la Côte d’Ivoire.

« Moi j’ai des idées mais c’est pour eux, ce n’est pas pour moi. Nous, on va seulement leur apporter des idées et des conseils pour que ce film puisse être joué au festival de Cannes en France et au Fespaco, donc il faut assez de moyen » a-t-il clarifié.

Un intervention de Patrice Talon ?

C’est pourquoi, Camille Makosso n’exclut pas solliciter le président Patrice Talon si le besoin financier se fait sentir. « J’apporterai le financement mais si le budget est trop colossal (…), je vais écrire un courrier au président de la république du Bénin », a-t-il prévenu.

Reste à savoir si le président Patrice Talon pourra accepter financer personnellement ou par le biais du ministre de la culture le film « Kimi, le visage d’un amour triomphant » dans lequel, l’artiste Béninois Axel Merryl déclare son amour à la fille ainée du général et révérend pasteur Camille Makosso.

