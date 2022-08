Real Madrid: le groupe de Carlo Ancelotti contre Almeria, avec 2 absents

Le Real Madrid affronte Almeria ce dimanche, pour le compte de la première journée de Liga. Découvrez le groupe retenu par Carlo Ancelotti pour cette rencontre.

Le Real Madrid, champion d’Espagne en titre, débute la saison 2022/202 de Liga ce dimanche sur la pelouse d’Almeria. Victorieux avec la manière de la Supercoupe d’Europe contre Francfort (2-0), les Merengues veulent poursuivre leur bon début d’exercice en remportant le premier match du championnat. A la veille de ce duel, Carlo Ancelotti a dévoilé son groupe retenu pour la rencontre.

Comme annoncé plus tôt ce samedi, Rodrygo est bien absent de la liste. Le brésilien n’a pas participé à la séance d’entraînement du jour à cause de pépins physiques. L’autre absent pour ce match est Dani Carvajal, laissé au repos par son entraîneur. Pour le reste, c’est du classique avec évidemment Karim Benzema et Vinicius Jr. Les deux recrues de l’été, Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouameni sont également présents dans le groupe.

Le groupe du Real Madrid

Gardiens : Courtois, Lunin, Luis López

Défenseurs : Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger, Mendy

Milieux : Kroos, Modric, Camavinga, Casemiro, Valverde, Lucas, Tchouameni, Ceballos

Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Mariano