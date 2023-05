Real Madrid: des nouvelles de Camavinga, blessé contre Getafe

-Publicité-

Blessé lors de la victoire du Real Madrid contre Getafe (1-0), samedi dernier, Edouardo Camavinga souffre d’une « très légère entorse » du genou, selon les informations de AS. Il devrait être disponible pour le match retour contre Manchester City en Ligue des champions.

Samedi dernier, le Real Madrid recevait Getafe au Santiago Bernabeu, à l’occasion de la 34e journée du championnat espagnol. Avec un effectif largement remanié, les Merengue se sont difficilement imposés sur la plus courte des marges (1-0). Un succès qui permet aux hommes de Carlo Ancelotti de récupérer leur place de dauphin du FC Barcelone, sacré champion ce dimanche.

Seule ombre au tableau pour le Real Madrid, la sortie sur blessure de Camavinga en fin de match, visiblement touché à un genou. Évidemment, l’inquiétude a grandi dans le camp des supporters, à quelques jours de la demi-finale retour de la Ligue des champions contre Manchester City. Mais le jeune international français va bien, comme l’a révélé AS ce dimanche.

- Publicité-

Selon le média espagnol, Camavinga a passé des examens médicaux et il ne lui a été diagnostiqué qu’une » très légère entorse » du genou. Toujours selon la même source, le joueur polyvalent français devrait tenir sa place contre les Cityzens mercredi prochain. Un gros soulagement pour les fans, mais aussi pour l’entraîneur Carlo Ancelotti, l’ancien Rennais étant essentiel dans les plans du technicien italien pour faire face à l’équipe de Guardiola.

Pour rappel, Ancelotti s’était déjà montré rassurant sur l’état de Camavinga après le match contre Getafe. « C’est seulement un coup. Il a 20 ans, il va récupérer très vite ! Il a eu une tension au genou mais ce n’est qu’un coup. Il se reposera demain comme tous ceux qui ont joué aujourd’hui et j’espère que lundi il s’entraînera. Le genou est stable, ça le gêne un peu mais le plus important est la stabilité et il l’a, à 100%. Ce n’est rien » , avait-il assuré face aux médias.

Articles similaires